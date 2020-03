NOBCO en Noloc ‘Samen Zorgzaam’

In de huidige situatie waarin corona de wereld en onze samenleving heeft verandert, trekken per direct NOBCO, de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaches en Noloc, de grootste beroepsorganisaties voor loopbaanprofessionals, samen op onder het initiatief ‘Samen Zorgzaam’.



Coaches en loopbaanprofessionals worden vanuit dit initiatief stevig gestut door het verstrekken van actuele en relevante informatie over werkwijzen, richtlijnen en tips & tricks. Onderwerpen die aan bod komen: online coachen en begeleiden, verstevigen van je positie als coach en loopbaan-professional en oplossingsgericht ondernemen.



Activiteiten die daarvoor ondernomen worden zijn: gratis webinars over online coaching en begeleiden, Coachradio (podcast serie), een dagelijkse tip en een webserie met mini-webinars, zodat coaches en loopbaanprofessionals vanuit huis hun kennis kunnen verrijken.



Bedrijven & professionals



Binnen NOBCO en Noloc bevindt zich dé kennis en deskundigheid over hoe om te gaan met uitdagingen, focus te behouden en pro-actief om te gaan met mogelijke veranderingen. Ondernemers, organisaties, professionals en teams kunnen rekenen op professionele coaching vanuit dit gezamenlijke initiatief.



NOBCO



De Nederlandse Orde van Beroepscoaches is de grootste beroepsorganisatie met ruim 3.300 professionele coaches in Nederland. Coaches sluiten zich aan bij NOBCO omdat ze waarde hechten aan kwaliteit en zichzelf blijvend willen ontwikkelen in hun professie als coach. NOBCO maakt deel uit van de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) dat in 26 landen actief is.



Noloc



Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches en verbindt vakgenoten in hun professionele ontwikkeling. De vereniging telt circa 3.000 leden. Zij draagt bij aan toekomst-gerichte beleidsvorming daar waar mensen, werk en organisaties centraal staan. Noloc-erkende loopbaanprofessionals en jobcoaches voeren een kwaliteitskeurmerk, zijn opgenomen in een beroepsregister, en dragen daarmee bij aan een hoogstaand niveau van loopbaandienstverlening.