De leukste Bekende Vader van Nederland is… Jim Bakkum!

Jim Bakkum is volgens een enquête van weekblad Vriendin de ‘leukste Bekende Vader van Nederland’. Op een goede tweede en derde plek komen Robert ten Brink en Beau van Erven Dorens. Lezeressen van het weekblad zien Jim Bakkum – vader van zoon Lux (7) en dochtertjes Posy (5) en Molly (1) –als leukste vader omdat hij betrokken is, lief, warm, trots op zijn gezin en omdat hij werk en privé goed combineert. Hij reageert in een interview in Vriendin.



Grootste trots



Jim Bakkum vindt de titel ‘leukste Bekende Vader van Nederland’ een eer. “Leuk dat mensen wat ik op social media plaats over mijn kinderen zien als iets positiefs. Zij zijn mijn grootste trots!” Hij tekent daar wel heel eerlijk bij aan: ”Ik ben echt niet perféct: op Instagram deel ik bijvoorbeeld niet dat ik ook weleens streng, boos of chagrijnig ben en even geen zin heb in die kinderstemmetjes aan mijn hoofd. Maar dat heeft elke vader weleens, toch? Misschien sentimenteel, maar bij zo’n titel als deze moet ik toch ook denken aan vaders die hun kinderen door moeilijke situaties moeten slepen, zoals een oorlog. Zij moeten ook erkend worden, daarom wil ik deze prijs graag aan hen opdragen.”



Goede vaders



Vriendin vroeg de lezeressen niet alleen naar leuke bekende vaders, maar ook naar de eigen partner in zijn rol als vader. De ruim 260 respondenten zijn daarover zeer positief: zij geven gemiddeld het cijfer 8. Maar liefst 12% geeft haar wederhelft als vader zelfs een dikke 10, 21% een 9 en 34% een 8. Ongeveer 6% geeft hem een onvoldoende.



Bijna 23% vindt haar partner niet in alle opzichten een goede vader. De redenen daarvoor: ruim 13% van de ondervraagden noemt ‘niet of te weinig betrokken’, bijna 18% ‘geen geduld hebben’. Acht procent vindt de vader van haar kinderen te streng.



Ook over de band met de eigen vader zijn Vriendin-lezeressen positief: ruim 64% vindt de relatie met haar vader ‘goed’. 20% oordeelt ‘kan beter’ en 15% vindt de band ‘slecht’. Wie een goede relatie met haar vader heeft, zegt dat dat komt omdat ‘hij betrokken bij mijn leven is/was’ en omdat zij ‘met alles bij hem terecht kan/kon’. De slechte band komt vooral doordat haar vader ‘geen begrip toonde voor haar keuzes’ of ‘geen genegenheid toonde’.



Verder lezen?



Met het oog op Vaderdag op 21 juni staan het interview met Jim Bakkum én de uitslag van de enquête in Vriendin van week 25, die vanaf vandaag te koop is. Vriendin is verkrijgbaar bij onder meer Bruna, AKO en The Read Shop of via vriendin.nl/webshop. De prijs is € 2,99.