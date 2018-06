Museumplein Amsterdam vormt het toneel van de grootste viering van de Internationale Dag van de Yoga op zondag 17 juni 2018



Het Museumplein zal dit jaar op 17 juni het toneel zijn van de grootste viering van de Internationale Dag van de Yoga ooit in Nederland. Dit initiatief van de Ambassade van India en Stichting International Yoga Day omvat massa yogademonstraties, een meditatiesessie, muziek, dans en vegetarisch en veganistisch voeding.



De dag zal beginnen met een traditionele aansteken van de olielamp door hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de internationaal bekende spirituele goeroe Zijne Heiligheid Sri Sri Ravi Shankar, oprichter van de Art of Living Foundation (AOLF) en de burgemeester van Amsterdam, Jozias van Aartsen.



Na de inauguratie zal er een groepssessie zijn van traditionele Indiase yoga, waaraan alle aanwezigen worden uitgenodigd deel te nemen. De yogademonstraties worden afgewisseld door culturele programma's met dans en muziek. De bekende yogaleraar Mr. Johan Noorloos van The New Yoga School Amsterdam verzorgt een workshop. Er is een speciale familieyoga-sessie voor ouders en kinderen die wordt gegeven door Patty Jongenmaets van Dolfijn Wellness, Amsterdam. Foodtrucks voorzien de deelnemers en bezoekers van vegetarische en veganistische gerechten, niet-alcoholische dranken. De grote finale in de avond is een muziekconcert genaamd The Soul Chanti concert met de Indiase viool maestro Dr. L. Subramaniam en de Bollywood playback zangeres Kavita Krishnamurthy. Dit wellness festival is de gehele dag gratis toegankelijk.



Yoga, dat 5000 jaar geleden in het oude India ontstond, is een fysieke, mentale en spirituele oefening of discipline. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft op 11 december 2014 op initiatief van India een resolutie aangenomen om 21 juni uit te roepen tot Internationale Dag van de Yoga. De resolutie roept regeringen en volkeren over de hele wereld op om deze dag op gepaste wijze te gedenken en het bewustzijn van de voordelen van het beoefenen van yoga te vergroten. De resolutie wijst er ook op dat wereldwijde gezondheid een ontwikkelingsdoelstelling op lange termijn is, yoga biedt een holistische benadering van gezondheid en welzijn en een bredere verspreiding van informatie over de voordelen van yoga zou gunstig zijn voor zowel de fysieke als mentale gezondheid van de wereldbevolking.



De Internationale Dag van de Yoga-viering is van 2015 tot 2017 gehouden in het Atrium van het stadhuis van Den Haag met circa 1.000 deelnemers. Dit jaar wordt het groter, beter en duurt het de hele dag.



Fotografen en journalisten zijn welkom om dit evenement bij te wonen. Wij verzoeken u uw deelname door te geven aan de persofficier (Bart J. Kortekaas) via po.thehague@mea.gov.in.



Informatie-aanvragen kunnen eveneens via bovengenoemd mailadres worden gedaan.