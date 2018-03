Stilo Latino: Biggest in-door Latin party of the Netherlands

Verwacht een avond met de beste Latin muziek verdeeld over 2 stages met verschillende 22 acts.



Stilo Latino nodigt jou uit om samen te komen dansen tijdens het grootste indoor Latin feest van Nederland. Het is de allereerste keer dat Stilo Latino naar Amsterdam komt. Tickets zijn direct verkrijgbaar via Eventbrite.nl. De dansvloer van AFAS Live wordt gevuld door verschillende genres muziek in een bom van exotische sensaties. Denk aan Reggaeton, Baile Funk, Bachata, Kuduro, Tropical Bass, Salsa, Dancehall, Afro, Latin House en meer! Verwacht een warme avond met verschillende live-acts, dansers en wereldbekende DJ's die de heetste tracks zullen draaien.



Line-up Mainstage:



-Gaia Beat



-Freddy Moreira



-Mastiksoul



-Mystery Guest



-Gregor Salto



-Diaz & Bruno



-D-Rashid



-Regor Kien



-Nika



-Balbino



-Cleyton Barros





100% Latin Stage:



-Cruzito



-El Che



-La Greña



-La Cura



-Casanova



-Alex Gee



-Isaac de Cuba



-Mathias



-Smitmeister



-Mc Knowledje



-Mc Raffi





Tickets: www.stilolatino.eventbrite.nl