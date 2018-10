Evelien Leijten genomineerd voor Aithra Belofte Award 2018

Evelien Leijten, eigenaresse van evelien résidence de beauté in Ulvenhout, is een ondernemer met een passie voor gezondheid en schoonheid. Uit 100 genomineerden werd zij 1 oktober jl. gekozen als een van de drie finalisten voor de Aithra Belofte Award. Deze aanmoedigingsprijs wordt jaarlijks toegekend aan de meest veelbelovende ondernemende vrouw in de regio. 10 november a.s. wordt tijdens het gala de winnares bekend gemaakt.



Aithra Award

Aithra is het netwerk voor professionele, ondernemende en getalenteerde vrouwen uit West- en Midden-Brabant. Aithra streeft ernaar om deze ondernemende vrouwen in de spotlights te zetten, met als hoogtepunt de uitreiking van de Aithra Awards. Aithra wil de talenten en kennis van vrouwen optimaal stimuleren om zakelijk en persoonlijk te blijven groeien.



De Aithra Award wordt sinds 2010 toegekend aan een vrouwelijk rolmodel dat bekend staat om haar passie en visie. Een vrouw die met haar maatschappelijke en organisatieresultaten anderen inspireert. De Aithra Belofte Award is een aanmoedigingsprijs voor de meest veelbelovende, ondernemende vrouw tot 35 jaar. Talent en succesvol ondernemerschap van vrouwelijke professionals worden zo in de schijnwerpers gezet. De genomineerden zijn zelfstandig ondernemer of bekleden een topfunctie in het bedrijfsleven, het onderwijs, in de zorg of bij de overheid.



live.voxvote.com met pincode 65714



Meer info:

https://residencedebeaute.nl/

https://www.aithra.nl