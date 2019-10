Concert en albumlancering eerbetoon Herman Brood, Borgers en Muskee

Beroemde drummer, Hans la Faille uit Zwolle eert Brood, Borgers en Muskee met album Still Believe i.s.m Herman Brood Museum, Zwolle.



Het Herman Brood Museum te Zwolle, presenteert i.s.m. Hans la Faille (73) op 10 november in theater Odeon in Zwolle zijn nieuwe album Still Believe. Het wordt een muzikaal eerbetoon aan de periodes dat hij samenspeelde met Bertus Borgers (Sweet d’Buster), Harry Muskee (Cuby + Blizzards) en zijn jeugdvriend Herman Brood. Johan Derksen zal die middag het eerste exemplaar in ontvangst nemen.



De drummer uit Zwolle maakt het album samen met zijn huidige band ‘la Faille’, die hij aanvulde met Bertus Borgers en oud-bandleden van Cuby als Herman Deinum, Erwin Java en Ralph de Jongh. De presentatie vindt plaats op 10 november, tijdens een concert van de band in het Zwolse Odeon.



Dikke hit

De Zwolse drummer en jeugdvriend van Brood is blij met het resultaat, zegt hij als hij net de studio van Jan Kistjes in Dalfsen heeft verlaten. ,,Het wordt een mix van onder andere blues en rock, het betreft een verzameling van mijn favoriete nummers die ik heb gespeeld met Bertus, Harry en Herman. Dus er staan toffe nummers op van Brood, Sweet d’Buster en Cuby, bijvoorbeeld “Still Believe”, een nummer dat Bertus Borgers samen met Paul Smeenk ooit schreef, maar waarmee Herman een dikke hit scoorde. Dat wordt ook de naam van de plaat.’’



Op het album komt ook een nummer dat Brood zelf heeft geschreven. ,,Een speciale uitvoering van Get Lost. En een eigen uitvoering ook, van Window of My Eyes, van Cuby. Verder ga ik nog niks verklappen. Het wordt heel erg mooi, dat kan ik je wel vertellen. Deels ook door de studio van Jan Kisjes in Dalfsen, trouwens; één van de beste analoge studio’s van Europa.’’



Optrommelen

Het idee ontstond twee maanden geleden in het Herman Brood Museum waar La Faille met eigenaar Ivo de Lange een boek doorbladerde over de bands waarin La Faille speelde. ,,Er kwamen zoveel mooie stukken voorbij... Ineens zegt Ivo: ‘Je moet een plaat opnemen, man!’ Voordat ik het wist, liep hij naar theater Odeon. De drummer trommelde zijn huidige bandleden op, belde met muzikale vrienden uit het verleden en dook de studio in. ,,Nooit verwacht dat het zo goed zou gaan. Mooi man.’’



The release en concert van de LP en CD vindt plaats op zondagmiddag 10 november om 14:30 uur in theater Odeon, Blijmarkt 21 te Zwolle naast het Herman Brood Museum en tegenover museum de Fundatie. Een extra concert is op dezelfde dag zondag 10 november 2019 s avonds om 20.00 uur

Kaarten via Zwolse theaters: https://zwolsetheaters.nl/programma/hans-la-faille



Foto’s: Raymond (Bullet Ray) van Olphen (vrij te gebruiken, in hoge resolutie verkrijgbaar).