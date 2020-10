Quake: dans en theater over schokgolven in de samenleving - door Theater Utrecht ism DOX

Nieuwe regie van Casper Vandeputte bij Theater Utrecht en DOX gaat 16 oktober a.s. in première



Quake is de nieuwe productie van regisseur Casper Vandeputte bij Theater Utrecht in samenwerking met DOX. Een energieke, ontwapenende en muzikale dans- en theatervoorstelling van een groep aanstormende multitalenten over hoe het verleden in ons doorleeft. Net als een aardbeving duizenden kilometers verderop hier een vloedgolf kan veroorzaken, zijn wij producten van onze geschiedenis. Quake wordt gemaakt door een groep hartstochtelijk eerlijke performers die hun persoonlijke ‘quakes’ op verschillende plekken in de tijd en op de aarde hebben liggen. De voorstelling gaat vrijdag 16 oktober 2020 in première in Stadsschouwburg Utrecht en toert van 14 oktober tot en met 19 december door het land.



Acht professionele en selfmade talenten doen dansend en pratend vol zelfbewustzijn hun verhaal in Quake. Samen met regisseur Casper Vandeputte, choreografen Melvin Fraenk en Cagdas Gülum en muzikant Tom van Wee onderzoeken ze hoe hun verhaal samenhangt met de levensverhalen van de mensen om hen heen. Ook de kijker wordt aangespoord om (opnieuw) zijn of haar eigen levensverhaal onder ogen te zien. Zodat we niet vergeten dat we geschiedenis zijn.



Casper Vandeputte: “Er lijkt een maatschappelijke tendens te zijn waarin steeds meer mensen zich verdiepen in waar ze vandaan komen. We willen weten waar we van gemaakt zijn en wat ons heeft gevormd. Die kennis is verrijkend maar roept ook vragen op. Zijn we niets meer dan deeltjes die bevingen doorgeven? Of kunnen we de schokgolven uit het verleden breken? Kunnen we loskomen van wat er voor ons is gebeurd?”



Over Casper Vandeputte



Casper Vandeputte is schrijver en regisseur, hij zoekt in zijn voorstellingen altijd naar vurige emotie, humor en ontroering. Recent boekte hij succes met zijn voorstelling Immens (2019) die opgenomen werd in de Officiële Juryselectie van het Nederlands Theater Festival 2020 als een van de beste voorstellingen van seizoen ‘19-‘20. Ook won hij, samen met Vincent van der Valk, de Toneelschrijfprijs 2020 voor de tekst van Immens, gebaseerd op het gedachtegoed van Nietschze. Voor Quake schreef Casper wederom zelf de tekst, voortkomend uit een eigen persoonlijke ervaring (een grootvader die in de Tweede Wereldoorlog vastzat in Kamp Amersfoort wat zorgde voor enorme trauma’s in de familie) en de persoonlijke verhalen van de castleden.



Over Theater Utrecht en DOX



Theater Utrecht is het stadsgezelschap van Utrecht en brengt geëngageerd, hoogwaardig en cutting edge theater voor een zo breed mogelijk publiek. Het theatergezelschap werkt nauw samen met DOX, broedplaats en gezelschap ineen: makersplatform voor theater, urban arts, jongeren en alle (sub)culturen van nu. Zie www.theaterutrecht.nl en www.wijzijndox.nl.



Credits Quake



Tekst & regie: Casper Vandeputte / Spel: Ali Zanad, Daniel Kolf, Giovanni Pisas, Isabelle Houdtzagers, Isabelle Kafando, Juan Zyad, Melisa Diktas, Noah van der Burgt / Choreografie: Melvin Fraenk en Cagdas Gülum (Artbeat) / Muziek: Tom van Wee (Artbeat) / Dramaturgie: Joris van der Meer / Decorontwerp: Marc Warning / Lichtontwerp: Casper Leemhuis / Kostuumontwerp: Daphne de Winkel / Geluidsontwerp: Sander van der Werff / Regie-assistentie: Monika Kowalewska / Coproductie: Theater Utrecht en DOX