Het Nationale Theater opent deuren die normaal gesloten blijven

Het Nationale Theater doet er alles aan om binnen de coronamaatregelen voor een zo groot mogelijk publiek open te blijven. Na de voorstellingenreeks Het Nationale Theater speelt altijd (korte wendbare voorstellingen die onder bijna alle omstandigheden gespeeld kunnen worden) gaat het theater nu een stap verder. Door een cadeauwinkel te openen wordt het publiek de mogelijkheid geboden bijzondere kijkjes achter de schermen aan een ander cadeau te doen. Een kijkje in de keuken dat zelden gegeven wordt.



Mondkapjes van oude kostuums of op adventure tour door de Schouwburg



Alle ervaringen in de winkel zijn stuk voor stuk uniek en door het kopen van een van de ervaringen steunt de koper Het Nationale Theater. Zo kan je een voorstelling bijwonen vanuit de coulissen – de plek waar de acteurs opkomen en de techniek zijn werk doet. Acteurs Joris Smit en Yela de Koning koken vegan maaltijden en het decoratelier maakt mondkapjes uit oude kostuums. Echte collectors items want ze maken er maar 10. Avontuurlijke mensen gaan voor de adventure tour door de Koninklijke Schouwburg met technicus Lex. Ook kun je samen met artistiek leider Eric de Vroedt naar zijn nieuwe voorstelling inclusief diner.



Het Nationale Theater is er juist nu voor iedereen



Het Nationale Theater blijft theater maken en presenteren aan het publiek. De opbrengst van de cadeauwinkel komt ten goede aan de projecten die Het Nationale Theater in deze crisistijd graag wil blijven uitvoeren. Bijvoorbeeld HNTonbeperkt dat theater toegankelijk maakt voor mensen met een beperking, de educatieve projecten voor jongeren op scholen of in het theater en het bieden van een podium voor talentontwikkeling aan de theatermakers van morgen. Projecten die jaren hebben gekost om op te bouwen en die extra steun nodig hebben om voort te zetten.



Open voor jou



Juist in een tijd waarin veel gesloten is, opent Het Nationale Theater nog meer deuren. Alles om zo open mogelijk te zijn naar het publiek. De “producten” uit de winkel worden allemaal coronaproof geleverd volgens de geldende maatregelen. De winkel blijft in beweging. De komende periode zullen er meer ervaringen worden toegevoegd – en op is op.