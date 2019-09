NVVE: stap naar Hoge Raad van OM in euthanasiezaak volstrekt overbodig

Het Openbaar Ministerie heeft besloten een traject ‘Cassatie in het belang der wet’ in te gaan om een uitspraak te krijgen in de euthanasiezaak van specialist ouderengeneeskunde Catharina A. Dan blijft de arts ontslagen van rechtsvervolging, maar gaan de juristen door tot de Hoge Raad omdat men duidelijkheid wil op een bepaald onderdeel van de wet. De NVVE vindt deze stap volstrekt overbodig.



Het traject dat het OM nu ingaat heeft gelukkig geen enkele consequentie meer voor de arts. De NVVE had wel verwacht dat het OM, dat deze zaak met zoveel bombarie heeft aangekondigd, niet los zou laten. De euthanasiewet is echter gebaseerd op vertrouwen in de zorgvuldige en empathische afwegingen die artsen keer op keer maken. Na het heldere en uitstekend onderbouwde vonnis van de rechter vinden wij deze stap van het OM volstrekt overbodig; het vonnis geeft artsen al het nodige houvast.