Gitaarvirtuoos Estas Tonne terug in Carré

Na zijn uitverkochte concert in 2017, komt gitaarvirtuoos Estas Tonne op vrijdag 29 Maart 2019 terug naar Koninklijk Theater Carré. De Oekraïense gitarist, ooit begonnen als straatmuzikant, reist al jarenlang ontelbare plaatsen af en treedt op in grote zalen over de hele wereld. De kaartverkoop voor zijn Integration Tour start vrijdag 16 november om 09.00 uur via www.carre.nl.



Door zijn vele reizen begeeft Estas zich tussen verschillende culturen, zonder zich te identificeren met een enkele natie of een land. Eerder met de culturele rijkdom van de wereld. Tonne’s kenmerkende gitaarstijl is beïnvloed door deze vele jaren van muzikale omzwervingen. Hij combineert flamenco- en zigeuner invloeden evenals Latijnse en elektronische muziek. Een van zijn nummers ‘The Song of the Golden Dragon’ overtrof ruim 54 miljoen views op YouTube. Hij treedt regelmatig samen op met verschillende artiesten, zoals balletdanser Sergei Polunin, die volgens hem zijn muziek tot betere uiting brengen.



Uit Tonne's muziek klinkt veel passie maar ook immense stilte. Menig toehoorder is diep geraakt door zijn spel en aanwezigheid. Voor zijn Integration Tour nodigt hij het publiek uit om hem te vergezellen op deze meditatieve muzikale reis.



