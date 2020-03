De Grote Poëzieprijs voor de bundel 'Lijfrente' van Vrouwkje Tuinman

Op maandagavond 30 maart is de winnaar van De Grote Poëzieprijs in het AVROTROS programma Opium op NPO radio 4 bekend gemaakt. Vrouwkje Tuinman won met haar bundel Lijfrente de tweede editie van De Grote Poëzieprijs.



De Grote Poëzieprijs 2020 voor Vrouwkje TuinmanDe jury van De Grote Poëzieprijs 2020 kreeg 118 dichtbundels ter beoordeling binnen en wees unaniem Tuinman’s bundel Lijfrente aan als beste gedichtenbundel van 2019. De auteur ontvangt een geldbedrag van € 25.000.



“Al tijdens de jurybijeenkomst in januari bleek dat we de bundel die we uiteindelijk tot winnaar zouden uitroepen, allemaal in één ruk uitlazen. Deze gedichten zijn openhartig, soms licht absurdistisch. Niets meligs of pastelkleurigs. Niet makkelijk, wel toegankelijk. Nuchter, maar nergens onpersoonlijk of kil. Integendeel. Geen schoonschrijverij en juist dat levert de mooiste zinnen op. En troost, daar waar er eigenlijk geen beginnen aan is.” Aldus de jury.



Journalist, schrijver en dichter Vrouwkje Tuinman debuteerde in 2004 met de dichtbundel Vitrine. Een jaar later verscheen haar roman Grote Acht. Ze won meerdere prijzen, waaronder de Halewijnprijs voor haar hele oeuvre in 2010. In 2018 overleed haar geliefde, de dichter F. Starik.In haar bundel Lijfrente beschrijft ze de liefde en de dood.



JuryDe jury van De Grote Poëzieprijs bestond uit Roos Van Acker, Germanist, tv-presentator, radiomaker en zangeres; Noraly Beyer, oud-nieuwslezer van het NOS Journaal en de Wereldomroep; Anna de Bruyckere, schrijver van poëzie, toneel, essays en verhalen; Babs Gons, schrijver, performer en stuwende kracht achter een flink aantal spoken word-initiatieven en Kila van der Starre, literatuurwetenschapper en poëziecriticus. Zij nomineerde naast Lijfrente van Tuinman ook de bundels Hogere natuurkunde van Ellen Deckwitz, Godface van Ahsa Karami, Zon van Peter Verhelst en het leven van sterren van marwin vos.



Jongerenprijs bij De Grote PoëzieprijsSchool der Poëzie reikte een prijs uit namens scholieren uit Nederland en Vlaanderen. Jongeren van scholen uit Gent en Amsterdam namen deel aan workshops van School der Poëzie en lazen de gedichten van de vijf genomineerden. Zij kennen hun Jongerenprijs toe aan Peter Verhelst voor ZON, "omdat zijn gedichten mooi zijn, hij veel fantasie heeft en schrijft over liefde en over problemen van het leven nú."