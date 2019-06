Cairn Real Estate koopt acht kantoorpanden op stationslocaties

Cairn Real Estate heeft acht kantoorpanden op centraal gelegen stationslocaties in Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Amersfoort, Utrecht (2 x), Schiedam en Haarlem verworven. De totale vloeroppervlakte bedraagt 63.000 m². De toevoeging van dit investeringsportfolio past in de op duurzaamheid, flexibiliteit en werknemerswelzijn gerichte strategie van Cairn, dat een sterk accent op aantrekkelijke locaties bij OV-knooppunten legt.



Cairn (gespecialiseerd in onafhankelijk strategisch multi-asset- en investmentmanagement) was sinds 2016 als asset manager al nauw betrokken bij de portefeuille en heeft deze nu volledig overgenomen. De verworven panden hebben een bezettingsgraad van 100% en een bovengemiddelde verhuurtermijn van rond de vijf jaar.



Volgens managing director Maarten Briët van Cairn stellen huurders hoge eisen aan kantoorlocaties en wordt een gunstige ligging bij OV-knooppunten steeds belangrijker: Er is een groeiende vraag naar kantoren die voor ov-rezigers makkelijk bereikbaar zijn. Alle door ons verworven panden liggen vlakbij NS-stations. Een ander pluspunt is dat ze recent grondig vernieuwd zijn en bijvoorbeeld over het Energielabel A beschikken. Cairn biedt met deze toevoeging aan ons portfolio een aantrekkelijke werkomgeving waarin het welzijn van werknemers en bezoekers centraal staat. Om die reden zien wij de acht panden als een uitstekende beleggingspropositie voor de lange termijn.‘



Cairn Real Estate opereert binnen specifieke segmenten van commercieel vastgoed, te weten kantoren, logistiek, retail, gezondheidszorg en wonen. De focus ligt op het ontwikkelen en realiseren van innovatieve asset- en investmentconcepten die tot goed renderende investeringsproposities leiden. ‘Voor Cairn zijn de marktvraag en de specifieke belangen van onze investeerders leidend. Die bieden zowel op de korte als lange termijn uitdagende kansen’, aldus Maarten Briët.



De transactie werd voor Cairn Real Estate begeleid door Osborne Clarke en PwC. De verkopende partij is geadviseerd door CBRE, DLA Piper en PwC.