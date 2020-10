Geneviève Meerburg nieuwe directeur MKB Service bij Van Spaendonck

Afgelopen september is Geneviève Meerburg benoemd tot directeur MKB Service bij Van Spaendonck. Met deze benoeming zet Van Spaendonck een grote stap in het versterken van haar positie richting het MKB.



Als directeur MKB Service is Meerburg verantwoordelijk voor het uitbouwen van een succesvol kanaal waarmee Van Spaendonck ondernemers rechtstreeks van dienst is met een breed palet aan digitaal gedreven HR- en organisatieoplossingen. MKB Service omvat zowel het bestaande contentplatform MKB Servicedesk en de doorgewinterde salarisadministrateurs bij Van Spaendonck Online, als ook startups. De startups richten zich op nieuwe proposities voor specifieke doelgroepen.



Samenbrengen van ontwikkeling en invoering



Aan ambities geen gebrek. Door het succesvol invoeren van proposities wil Meerburg de positie van Van Spaendonck, als voorloper in de markt van HR- en administratieoplossingen, versterken. Meerburg: “Ik wil de brug bouwen tussen ontwikkeling en invoering. Het adequaat opvolgen en invoeren van een ontwikkelde oplossing kan nog wel eens achterwege blijven. Dan stopt de innovatie aan de voorkant. Door dit samen te brengen en op beide aspecten te sturen kan je blijven innoveren en verbeteren.”



“Van Spaendonck heeft de behoefte om dicht op MKB bedrijven en ondernemers te opereren. Deze behoefte oefent grote aantrekkingskracht uit op mij. Ik opereer namelijk graag heel dicht op klanten en het liefst in een organisatie die de ambitie heeft om te groeien. Ik kijk er naar uit om het optimale uit deze samenwerking te halen.”, aldus Meerburg.



Meerburg werkte de afgelopen jaren als chief commercial officer bij financiële dienstverlener Flinqer. Daarvoor was ze managing director van intermediair onna-onna en heeft ze jarenlange ervaring opgedaan bij de Delta Lloyd Groep en ABN AMRO Verzekeringen.