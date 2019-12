Spoel jij oud frituurvet door de wc?

Bak jij met Oud en Nieuw zelf je oliebollen? Lekker natuurlijk! Maar waar laat je het frituurvet? Aad van Dijk werkt bij het hoogheemraadschap van Delfland en moet ervoor zorgen dat de rioolgemalen schoon blijven en blijven werken. Hij legt uit waarom je frituurvet echt niet door de wc moet spoelen.



Grote klonten vet, vastgesmolten aan de muren en dompelpompen in de rioolgemalen. Een dikke brij van samengeklonterd vet, straatvuil, maandverband, condooms, billendoekjes. Zie je het beeld al voor je? In de riolen en rioolgemalen levert frituurvet behoorlijk wat problemen op.



Waarom is het slecht?



De riolering, rioolgemalen en zuiveringsinstallaties kunnen door het vet verstopt raken. Aad legt uit dat het vet daarom verwijderd moet worden: “Het vet wordt kapot gespoten en opgezogen. Dat is een vies en intensief klusje, want het vet vormt een dikke drijflaag die moeilijk kapot te krijgen is. Bij een groot rioolgemaal zijn 4 man, 1 zuigwagen en 1 spuitwagen 2 dagen bezig om het vet te verwijderen. Het gaat dus aardig in de euro’s lopen, geld wat de gemeenschap moet betalen.”



Wat kun je dan wel met je oude frituurvet doen?



Daar is Aad heel duidelijk over: “Gooi het niet in het riool, het riool is geen vuilnisbak waar van alles gedumpt kan worden.” Maar wat dan wel? Verwijder olie en vet uit koekenpannen en frituurpannen eenvoudig met een stukje keukenpapier. Giet vloeibaar frituurvet terug in de verpakking. Vervolgens kun je het frituurvet inleveren in de gele kliko bij een supermarkt bij jou in de buurt. Het vet wordt dan weer gerecycled en bijvoorbeeld gebruikt voor groene energie.



> Lees meer over het recyclen van vet en vind een inzamelpunt https://www.frituurvetrecyclehet.nl/



En ook dit hoort niet in het riool



Behalve frituurvet leveren billendoekjes standaard een groot probleem op. Aad: “Op de verpakking van deze doekjes staat dat ze biologisch afbreekbaar zijn en door de wc gespoeld mogen worden. Maar men vergeet dat deze doekjes niet de tijd krijgen om af te breken, ze gaan rafelen en klitten samen met andere doekjes, haren en vuil. Zo vormen ze een grote kluwen van viezigheid…”



> Wat er nog meer niet in het riool mag vind je op https://www.nietinhetriool.nl/