Persbericht



Onafhankelijk onderzoek naar inzet social media door verzekeraars



Zilveren Kruis terug aan de top



Zilveren Kruis is dit jaar de winnaar van de Social Media Insurance Monitor 2018, waarbij 67 verzekeraars zijn gemeten. Zilveren Kruis dat in 2016 ook al won, nam de eerste plaats over van Centraal Beheer. Centraal Beheer, vorig jaar bovenaan, is de nieuwe nummer 2. Aegon maakt de top 3 van dit jaar compleet. Het onderzoek is gebaseerd op deskreserach, een jaarlijkse enquête en Social data uit Coosto dat werd gehouden tussen januari en december 2018.



Focus op user-experience



Nederlandse verzekeraars beschouwen social als het belangrijkste communicatiekanaal voor de band met de consumenten. Dat bewijst ons jaarlijks onderzoek naar de inzet van social media in 2018 bij 67 verzekeraars. Toen ITDS zeven jaar geleden, startte met deze metingen had, op twee uitzonderingen na, geen enkele verzekeraar een social strategie. Op grond van de conclusies uit het onderzoek van dit jaar komt de focus nu op het verbeteren van de user-experience. Mede door social media te integreren in de customer journey zal de betrokkenheid van de klanten worden aangewakkerd.



Andere conclusies uit het onderzoek zijn:



-Van kalenderpieken naar ‘always-on’: De verzekeraars plaatsten gedurende het jaar consistenter hun berichten en deelden meer relevantere en persoonlijke content op hun kanalen, vooral op Facebook en Instagram.



-Verdubbeling YouTube views: Op YouTube zijn de video’s van de verzekeraars met een uitzonderlijk totaal van ruim 42 miljoen keer bekeken. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2017. Hoewel deze video's meestal informatie en tips bevatten over verzekeren in het algemeen, was de humoristische ondertoon duidelijk voelbaar.



-2019 jaar van klantenservice 2.0: Ruim 80% van de verzekeraars geeft aan komend jaar de user-experience op de website te zullen stimuleren. Daarbij komt de focus op de klantenservice pagina’s te liggen. Zowel het inzetten als het verbeteren van livechats en chatbots staat centraal.





Over de prijswinnaars



1. Zilveren Kruis gaat een stap verder



De grote verscheidenheid aan campagnes van Zilveren Kruis zijn inhoudelijk toegespitst op de eigenheid van de verschillende kanalen. Met maatschappelijke initiatieven zoals ‘Gezond Ondernemen’ en de succesvolle campagne ‘Hoe lang duurt het nog?’ toont Zilveren Kruis bovendien aan dat het verder gaat dan de traditionele aanpak om het verzekeringspakket onder de aandacht te brengen via Facebook en Instagram.



2. Centraal Beheer inspireert en activeert



Centraal Beheer en de slogan ‘Even Apeldoorn bellen’ blijft anno 2018 nog steeds een gouden combinatie op social media. De interactie en het sentiment onder de Facebook posts van Centraal Beheer, kleurden in 9 van de 10 gevallen positief groen. Centraal Beheer denkt goed na over haar kanaalstrategie en plaatste op Facebook wekelijks video’s om bezoekers op een humoristische manier te inspireren en te activeren, terwijl het YouTube inzet voor informatie en tips over verzekeren.



3. Aegon: Dagelijks interactie en webcare



Aegon zoekt dagelijks op elk social media kanaal proactief interactie op met de klanten. Speciaal voor adviseurs op het gebied van inkomen en pensioen heeft Aegon een apart kanaal op LinkedIn ingericht met inhoudelijke, gerichte artikelen, genaamd ‘Aegon Zakelijk’. In de ‘Goed met Geld’ campagne maakt Aegon slim gebruik van Instagram, met de Stories functie en zijn actieve forum om de jongere doelgroep bewust van belangrijke financiële keuzes.



De cijfers en conclusies van het onderzoek zijn gepubliceerd in het nieuwe SoMe. Deze is ook te downloaden via de website www.itds.nl.