Nieuwe Nationale Makelaar Awards stimuleren innovatie

Eerste makelaarsprijzen sinds 2017 volgend jaar uitgereikt tijdens Makelmania



UTRECHT – Nederland krijgt voor het eerst sinds 2017 weer een verkiezing van de beste makelaars. Op 12 maart 2021 worden tijdens het jaarlijkse makelaardij event Makelmania in Utrecht de Nationale Makelaar Awards uitgereikt.



Doel van de nieuwe awards is om innovatie en waardevolle klantrelaties in de makelaardij te stimuleren. Dat gebeurt door koplopers een podium te bieden en mooie innovaties en initiatieven in de schijnwerpers te zetten. ,,Daarvan zien we nu in coronatijd al diverse voorbeelden, zoals virtuele bezichtigingen van woningen via een livestream. We willen dat andere bedrijven geïnspireerd raken om te innoveren en dat consumenten een nieuwe kijk krijgen op de makelaardij. Daarnaast is het natuurlijk een platform voor consumenten die willen zien wie de beste makelaars in Nederland zijn”, zegt initiatiefnemer Matthijs Stroboer, managing partner van REBS.



Makelaars die hoog scoren op het gebied van service, innovatie of marketing en willen meedingen naar de titel kunnen zich tot en met 1 februari 2021 aanmelden via www.nationalemakelaarawards.nl. Andere categorieën zijn beste start-up en beste grown-up. Enkele van de grootste makelaars van Nederland hebben al toegezegd om mee te doen, zoals Hoekstra & Van Eck Makelaars, Hendriks Makelaardij en Van Herk Makelaardij. De jury bestaat uit topmensen van binnen en buiten de makelaardij, onder andere Marco Aarnink (Founder Print.com), Quintin Schevernels (CEO Funda), Onno Dwars (Directeur Ballast Nedam Development), Fonger Ypma (CEO Brainbay), Gerard de Gier (CEO EffyTool) en Elsie Schoorel (Hoofdredacteur Vastgoed Actueel).



Tot 2017 kende de branche de jaarlijkse ‘Woningmakelaar van het Jaar’-verkiezing die door Vastgoed Actueel werd uitgeschreven. ,,Wij gaan nu verder waar zij zijn gestopt, maar dan in een nieuw jasje”, zegt Stroboer. ,,Het is een mooi middel om woningkopers en verkopers een beter beeld te geven van de makelaardij. Mensen denken steeds vaker dat ze zelf hun woning wel kunnen verkopen, maar het is en blijft een vak.”



De uitreiking van de Awards wordt vanaf 2021 elk jaar uitgereikt op Makelmania. Dat event werd vorig jaar voor de eerste keer gehouden en beleeft 12 maart 2021 zijn tweede editie. Makelmania is de ontmoetingsplaats voor alle belangrijke spelers in de makelaardij. Of grote evenementen als deze dan al doorgang kunnen vinden is nog niet bekend. Stroboer: ,,We reiken de awards live uit op locatie en het volledige programma van Makelmania zal ook online te volgen zijn. Het hybride event is coronaproof en op zichzelf al een mooi voorbeeld van innovatie.”