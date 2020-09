Woningprijzen stijgen het hardst in Groningen



In de provincie Groningen steeg de gemiddelde woningprijs het afgelopen kwartaal het hardst van alle provincies met 10,3% op jaarbasis. In de gemeente Westerwolde (Oost-Groningen) steeg de woningprijs met 11,2% jaar-op-jaar. Dit is de hoogste prijsontwikkeling van alle gemeenten in Nederland (met meer dan vijf duizend koopwoningen). Er staan in totaal vijf Groningse gemeenten in de top 10 gemeenten met de hoogste prijsontwikkeling in Nederland: Westerwolde, Delfzijl, Oldambt, Stadskanaal en Het Hogeland. De stad Groningen staat op de 25ste plek met een prijsstijging van 10,1% en een gemiddelde woningprijs van 251 duizend euro.



Van de vier grote steden heeft Utrecht de hoogste prijsstijging: In Utrecht steeg de gemiddelde woningprijs met 10,7%, gevolgd door Den Haag en Rotterdam met resp. 10,0% en 9,4%. Daarmee staat Utrecht op de achtste plaats in de top 10 gemeenten met de hoogste prijsontwikkeling. In Amsterdam was de gemiddelde prijsstijging slechts 6,5% en valt net buiten de top 10 gemeenten met de laagste prijsontwikkeling in het afgelopen jaar.



Aanbod daalt verder en verkopen blijven stabiel in tweede kwartaal: Het jaarlijkse aantal verkopen is in zes jaar gestegen van 137 duizend naar 275 duizend woningen. Het aanbod is in zes jaar gedaald van 266 duizend naar 68 duizend woningen. De marktliquiditeit (verhouding tussen te koop staand en jaarlijks verkocht) heeft een factor 0,2 in Nederland. De vraag naar woningen blijft dus groot en het aanbod blijft daarbij achter.



Lichte verbetering in de betaalbaarheid: 13,6% van het netto maandinkomen wordt nu uitgegeven aan netto woonlasten, tijdens de piek in 2008 was dit nog 27,0%. De relatief goede betaalbaarheid is vooral het gevolg van de huidige lage hypotheekrente.



Woningprijsvoorspelling: voor het derde kwartaal van 2020 verwacht Calcasa een woningprijsontwikkeling op jaarbasis van +9,0%.