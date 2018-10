Opening nieuw logistiek centrum Amacom, The Amazing Company!

Afgelopen week opende Amacom, The Amazing Company, officieel de deuren van haar nieuwe logistieke centrum in Rosmalen. Het gloednieuwe logistieke centrum is volgens Amacom hét antwoord op de toenemende vraag naar fulfilment in de logistieke branche.



Nieuwe locatie

Na de verhuizing van het operationele en logistieke team naar het nieuwe pand, rolden deze week de eerste pakketjes van de lopende band en werden de eerste klanten telefonisch te woord gestaan. Operationeel directeur Robert-Jan Merison is erg tevreden met deze enorme stap vooruit voor Amacom: “De verhuizing was voor ons echt de juiste stap in de juiste richting. Het sluit goed aan bij onze toekomstplannen en ambities. Ik ben heel blij dat we dit met zijn allen hebben kunnen realiseren”.



Zowel het magazijn als het kantoor in het nieuwe logistieke centrum zijn volledig verbouwd en voorzien van de laatste technologieën. Met de recente uitbreiding van de organisatie neemt de logistieke capaciteit flink toe en kan Amacom optimaal inspelen op de toenemende vraag naar fulfilment vanuit haar leveranciers en klanten.



Uitbreidingsplannen

Bovendien zorgt de komst van het nieuwe logistieke centrum ervoor dat de eigen paarse bezorgdienst verder uitgebreid kan worden. De eigen bezorgdienst “Flash Delivery” werd in 2013 opgericht om spoedbestellingen op tijd bij de klant te krijgen, maar werd zo positief ontvangen dat Amacom anno 2018 nog steeds bezig is met het verder uitbreiden van haar persoonlijke transportdienst. In het laatste kwartaal van 2018 worden er in totaal zes nieuwe wagens aan het wagenpark toegevoegd.



Het nieuwe logistieke centrum zal in mei 2019 feestelijk geopend worden, omdat de Bossche fulfilment organisatie dan ook haar 20-jarige bestaan mag vieren!



Wil jij graag een sfeerimpressie van de verbouwing en verhuizing naar het nieuwe logistieke centrum zien? Bekijk dan het filmpje hier: