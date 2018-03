Start van de lente: oproep tot watervriendelijke tuinen

Het kwik loopt langzaam op, de dagen worden langer: de lente is in aantocht. Voor veel tuinliefhebbers het sein om hun tuin klaar te maken voor een mooi voorjaar en een mooie zomer. Intratuin, de Vogelbescherming en de waterschappen slaan de handen ineen om tuinliefhebbers aan te moedigen hun tuin zo natuur- en watervriendelijk mogelijk in te richten.



Alle tuinen van Nederland bij elkaar opgeteld levert een gebied op ter grootte van bijna 18.000 voetbalvelden. Maar liefst 40% van dit oppervlak is bestraat. Dat kan anders: tegel eruit, groen erin! Want het klimaat verandert. Extreme hoosbuien gaan steeds vaker voorkomen, afgewisseld met periodes van extreme droogte. Grote hoeveelheden water kunnen tuinen flink toetakelen. Zeker als er veel stenen liggen, waardoor de tuin sneller onder water loopt. Waterschade kan dan het gevolg zijn.



Tegel eruit, groen erin!



Gelukkig zijn er veel manieren om water in tuinen de ruimte te geven of op een goede manier weg te laten stromen. Denk bijvoorbeeld aan meer groen in de tuin of een groen dak. Daarmee worden tuinen en huizen ook een stuk koel(er) in de zomer. Met het plaatsen van regentonnen kan daarnaast regenwater worden opgevangen dat in droge tijden kan worden gebruikt. Zo kunnen tuinliefhebbers een steentje bijdragen aan een klimaatbestendig en duurzaam Nederland en wordt Nederland tegelijkertijd natuurvriendelijker.



Elke tuin een vogelparadijs



Groene tuinen zijn immers niet alleen beter voor het klimaat en gezonder voor de bewoners, maar bieden ook meer leefgebied voor stads- en tuinvogels, vlinders en bijen. Vogelaar Nico de Haan presenteert in zijn nieuwste boek ‘Hoe maakt u van uw tuin of balkon een vogelparadijs en waarom?’ dan ook allerlei tips om voor het vergroenen van de Nederlandse tuin. Zijn boek is verkrijgbaar bij de tuincentra van Intratuin en wordt mede mogelijk gemaakt door de Vogelbescherming Nederland, Ons Water (Unie van Waterschappen) en Intratuin.