Promotie: Feedback en interactie bij online onderwijs

Door de wereldwijde uitbraak van COVID-19 werd de inzet van online onderwijs onmisbaar. De vraag naar manieren van schaalbaar cursusontwerp is hoog, maar er zijn weinig praktische handvaten te vinden hiervoor. Julia Kasch, promovendus aan de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit, onderzocht hoe online feedback en interactie op een schaalbare manier kan worden vormgegeven. Zij verdedigt op 9 oktober 2020 om 16.00 uur (online) haar proefschrift 'Scaling the unscalable? Interaction and support in open online education'.



Feedback en interactie bij open online onderwijs



Feedback en interactie zijn essentiële elementen in het onderwijs en vragen allebei veel tijd van de docent. Hoe zorg je er bij open online onderwijs voor dat de docent zo efficiënt mogelijk kan werken, zodat hij kwalitatief goed onderwijs kan bieden aan een groot aantal studenten zonder zelf overbelast te raken? Het onderzoek van Kasch richt zich op schaalbare manieren waarop studenten van online feedback worden voorzien en onderling maar ook met de docent en de online leeromgeving kunnen interacteren.



Persoonlijke aspecten van invloed op peer-feedback



Kasch ontdekte een toename van het gebruik van online peer-feedback. Studenten bleken alleen vaak op voorhand niet de voldoende instructies, voorbeelden en oefeningen te hebben ontvangen. Experimenten met een online peer-feedback training lieten zien dat studenten de extra instructies en oefeningen waarderen. Kasch kwam er ook achter dat eerdere peer-feedback ervaringen invloed hebben op de percepties van studenten. Bovendien bepalen persoonlijke aspecten mee hoe open studenten zijn over het geven en ontvangen van peer-feedback. Voor docenten is het dus belangrijk dat ze rekening houden met persoonlijke aspecten en behoeftes van studenten, omdat deze het succes van een cursusontwerp meebepalen.



Over Julia Kasch



Julia Kasch studeerde psychologie en behaalde een Master in Learning Sciences aan Twente University. Sinds oktober werkt zij als post-doc 'Sustainability Education, teaching and learning in a virtual classroom' bij het Copernicus Instituut aan de Universiteit Utrecht.



Promotie Julia Kasch



Julia Kasch (1991, Furth im Wald; Duitsland) is verbonden aan de faculteit Onderwijswetenschappen. Op vrijdag 9 oktober 2020 om 16:00 uur verdedigt zij haar proefschrift: 'Scaling the unscalable? Interaction and support in open online education' bij de Open Universiteit. Promotor is prof. dr. Marco Kalz, Open Universiteit, co-promotor is dr. Peter van Rosmalen, Maastricht University. De promotie vindt online plaats en is live te volgen via www.ou.nl/live.