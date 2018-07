BOVAG over Mobiliteitstafel: dekking ook buiten autobelastingen

BOVAG is blij met de progressie die geboekt is aan de Mobiliteitstafel, op weg naar een besparing van 7,3 megaton CO2 in de sector mobiliteit. Aan de Mobiliteitstafel is een grote lijst opgesteld van mogelijke maatregelen. Die tellen op tot veel meer dan 7,3 megaton reductie. Niet alle maatregelen zijn even realistisch of haalbaar. Bovendien is aan sommige maatregelen nog geen verwachte CO2-reductie gehangen. Deze zomer worden alle voorstellen doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het gaat om veel geld en grote consequenties voor automobilisten en andere weggebruikers, dus goed dat dit zorgvuldig gebeurt en dat de maatregelen op financiële, maatschappelijke en politieke haalbaarheid worden getoetst. Na die rekenexercitie is er meer duidelijk en kunnen er knopen worden doorgehakt.



Voorwaarden



Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter BOVAG: “Voor een doorbraak is het belangrijk dat het kabinet de Mobiliteitstafel de ruimte gunt om in elk geval een deel van de kosten van de maatregelen buiten de autobelastingen te mogen neerleggen. Anders gezegd: als je de opkomst van elektrische auto’s wil versnellen door subsidie, dan moet dat niet over de rug van andere automobilisten gebeuren. Mobiliteit is nu eenmaal al een van de zwaarst belaste sectoren in Nederland.”



EU-normen



“Daarnaast willen we waken voor stimulerende maatregelen die de markt in Nederland ernstig verstoren, zoals we dat met het oude bijstellingssysteem hebben ervaren. De grootste en verreweg meest kosteneffectieve winst voor het klimaat wordt geboekt met Europees bronbeleid – oftewel strengere normen voor de fabrikanten. De Europese normen voor 2025 en 2030 liggen nog niet vast. Laten we daar vooral ook ambitieus op inzetten als Nederland. Daar ligt een enorme kans. Alle andere, nationale maatregelen, zullen per definitie meer pijn doen en minder opleveren”, aldus Eckhardt. “En als Nederland een versnelling wil aanbrengen in het aantal EV’s, dan zullen de voordelen bovendien niet alleen neer moeten slaan bij de zakelijke rijder, maar ook bij de particulier. Voor tempo in de overgang naar massaal elektrisch rijden is ook – juist! – de particulier nodig. Negentig procent van alle auto’s is immers in particuliere handen.”