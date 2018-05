Jos Schatorjé stopt na 25 jaar als directeur Limburgs Museum

Jos Schatorjé vertrekt per 1 januari 2019 als algemeen directeur bij het Limburgs Museum. Hij wordt opgevolgd door een nieuw aan te werven directeur. Jos Schatorjé blijft nog voor enige tijd verbonden aan het museum om een aantal belangrijke opdrachten af te ronden.



Jos Schatorjé verwezenlijkte het idee van een Limburgs Museum, van museumconcept tot een volwaardig instituut van Limburgs cultureel erfgoed, waarvan hij 25 jaar algemeen directeur en boegbeeld was. Hij ziet dit als een natuurlijk moment in zijn carrière om het stokje over te dragen aan een nieuwe bestuurder. Om zijn enorme kennis en kunde goed over te dragen en te waarborgen zal hij na 1 januari nog een periode parttime aanblijven met een aantal museale opdrachten. In zijn vrije tijd wil hij zich toeleggen op het afronden van zijn promotieonderzoek.



“Samen met het team van het Limburgs Museum hebben wij het museum vanaf de eerste steen opgebouwd tot wat het nu is: een gezond, mooi en stabiel museum. Na 25 jaar denk ik dat het een natuurlijk moment is om een nieuwe bestuurder de kans te geven om verder te bouwen aan dit mooie museum,” aldus Jos Schatorjé.



Kees van Rooij, voorzitter Raad van Toezicht: “Jos Schatorjé heeft een enorm belangrijke bijdrage geleverd aan wat het Limburgs Museum vandaag de dag is. Daarvoor zijn wij hem enorm dankbaar. De komende tijd zullen wij op zoek gaan naar een geschikte opvolger.”



De nieuwe directeur krijgt de uitdaging om de ambities van het museum voor de komende periode op te pakken. Het Museum heeft de ambitie om de beleving van de Limburgse cultuur en geschiedenis aan een nog groter publiek over te kunnen brengen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij actuele thema’s die in een historisch perspectief worden geplaatst. Daarbij zijn het museumpand, de collectie en vooral de medewerkers de basis. Er zijn tal van mogelijkheden ook buiten de muren van het pand de Limburgse cultuur en geschiedenis op een innovatieve manier over te brengen en te laten beleven door zoveel mogelijk mensen.



