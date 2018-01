GfK: Diversiteit activiteiten op smartphone stijgt

Smartphone neemt activiteiten tablet over



Amstelveen, 25 januari 2018 – De smartphone wordt steeds veelzijdiger gebruikt. We zien een toename in het gebruik van diverse activiteiten terwijl deze zijn afgenomen op de tablet. Zo zien we o.a. het gebruik van internet, mailen, social media, bankieren en het doen van online aankopen (licht) toenemen op de smartphone en afnemen op de tablet.



Dit blijkt uit resultaten van het nieuwste ‘GfK Trends in digitale media’ onderzoek die vandaag bekend worden gemaakt. Dit onderzoek verschaft inzicht in het bezit en gebruik van mobiele apparaten en digitale media.



De smartphone wordt daarnaast steeds vaker gebruikt voor nieuwe toepassingen zoals bijvoorbeeld het gebruik als mobiele toegangskaart (dit groeit van 13% in 2015 naar 21% in 2017). De variatie in gebruik op de tablet neemt veelal af, alleen het kijken van TV programma’s en videofilmpjes nemen op beide apparaten toe. Televisiekijken op de smartphone neemt toe van 11% (2015) naar 17% (2017) en op de tablet van 30% (2015) naar 33% (2017). Voor het kijken van videofilmpjes geldt hetzelfde; dit nam op beide apparaten toe tot 41%.



Inmiddels is 88% van de Nederlanders in het bezit van een smartphone en 70% heeft een tablet. De SMART-TV vindt steeds meer een plek in het huishouden; 51% gebruikt deze wekelijks. Het SMART-TV bezit is toegenomen tot 42%. “Mensen maken ook steeds meer gebruik van diverse apps op de SMART-TV. Hierdoor wordt het voor adverteerders steeds beter mogelijk om gerichte aanbiedingen te doen. Programmatic advertising via het televisiescherm zal dan ook een steeds belangrijkere rol krijgen“, aldus Liesbeth Nekkers, Head of Media Measurement GfK.



De social media stijgen in gebruik, alleenTwitter en Facebook stabiliseren. Facebook daalt wel onder de jongeren (13-17 jaar). Zowel Instagram als Snapchat gebruik blijft stijgen onder de 13-17 jarigen.



Ruim een kwart van de Nederlanders (27%) geeft aan een adblocker te gebruiken. Dit aandeel stijgt gestaag sinds 2015, toen het nog 23% betrof. Bijna een derde van de consumenten geeft aan in de toekomst adblockers te willen gaan gebruiken op de smartphone. Op de tablet is dit 20%.



Virtuele assistenten krijgen grip op de markt. 72% van de Nederlanders heeft er wel eens van gehoord. 59% kent er minstens één waarvan Siri de meest bekende is. Kijken we naar de Digital Home Assistent, dan ligt de bekendheid veel lager; 79% kan er geen noemen. Google home wordt met 13% het meest genoemd.12% verwacht er binnen 5 jaar wel een te gaan gebruiken.



Bijlage :



- infographic



- tabel cijfers activiteiten op smartphone en tablet