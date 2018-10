AzG: Vertrouwen redt levens bij bestrijding ebola

De ebola-uitbraak in Noord-Oost Congo is nog niet onder controle. Artsen zonder Grenzen ziet het aantal geïnfecteerde patiënten toenemen, ondanks dat er inmiddels meer dan 50 patiënten zijn genezen van de ziekte. Het vertrouwen winnen van de bevolking blijkt cruciaal bij het bestrijden van ebola.



Bij het uitbreken van ebola ziet Artsen zonder Grenzen dat de bevolking erg angstig en onzeker is en het de hulpverleners wantrouwt. ‘Mensen denken dat patiënten in de ebolabehandelcentra worden gedood of op zijn minst worden geholpen om te sterven’, zegt Hilde De Clerck, ebola specialist bij Artsen zonder Grenzen. Ze is net terug uit het door ebola getroffen gebied in de Democratische Republiek Congo.



‘En dan zijn er altijd geruchten over westerlingen of andere groepen die organen of bloed stelen of de ziekte in de gemeenschap brengen. Sommige mensen geloven dat de infectieziekte wordt veroorzaakt door hekserij. Dat is niets nieuws. Het beste antwoord is goede voorlichting, met onder meer uitleg over hoe de ziekte wordt overgebracht, hoe het wordt bestreden en hoe het te voorkomen is.’



Om een uitbraak van ebola zo snel mogelijk onder controle te krijgen – en daarmee het vertrouwen van de bevolking te winnen – bestaat de bestrijding van de ziekte door Artsen zonder Grenzen uit zes pijlers:



-Het afschermen en behandelen van patiënten in speciale behandelcentra



-Opsporen en rapporteren van (mogelijke) ebolagevallen



-Voorlichting geven over de ziekte



-Identificeren, monitoren en volgen van mensen die mogelijk in contact zijn geweest met ebolapatiënten



-Veilig begraven van mensen die overleden zijn aan ebola



-Ondersteunen van de bestaande gezondheidszorg





Ook is er veel aandacht voor de families van opgenomen patiënten. ‘Familieleden zijn welkom in het ebolabehandelcentrum waar we laten zien hoe we voor hun dierbaren zorgen. Als de patiënten te ziek zijn om te lopen, brengen we ze naar de bezoekersruimte op een brancard. Aandacht voor de menselijke kant van deze epidemie maakt uiteindelijk een groot verschil voor het succes van onze interventie.’, aldus De Clerck.



Artsen zonder Grenzen werkt sinds 1981 in DR Congo, waarin het jaarlijks aan honderdduizenden mensen gratis medische hulp levert. De huidige ebola uitbraak is geconstateerd op 1 augustus 2018. Artsen zonder Grenzen werkt momenteel met meer dan 330 werknemers in de DR Congo en runt verschillende behandelcentra waarin al meer dan 17000 mensen zijn gevaccineerd, verdeeld over de provincies Ituri en Noord-Kivu. Van 202 patiënten is bevestigd dat zij besmet zijn met ebola, 118 van hen zijn overleden. Naast het bestrijden van ebola houdt Artsen zonder Grenzen zich in de DR Congo bezig met de behandeling van o.a. cholera, malaria en de mazelen.