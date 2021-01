'Financieel kwetsbaren niet extra laten lenen voor verduurzaming'

Dit is een expertquote van Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: 78.000 huishoudens met aflossingsvrije hypotheek financieel kwetsbaar | jan | AFM



In het AFM-onderzoek zien wij bevestiging van ons pleidooi dat kwetsbare huishoudens niet gedwongen mogen worden om extra te lenen voor het verduurzamen van hun huis.



De situatie voor ruim 80.000 huiseigenaren met een risicovolle hypotheek zal verder verslechteren als zij tienduizenden euro's bovenop hun huidige hypotheek moeten lenen voor de verduurzaming van hun woning. Samen met het Nibud concludeerden wij vorig jaar dat ruim 100.000 huiseigenaren niet in staat zijn deze uitgaven te financieren.



Het moment dat hun hypotheek afloopt, valt voor veel mensen samen met de periode waarin het pensioen aanvangt en het inkomen daalt. Tegelijk vervalt meestal de hypotheekrenteaftrek en kunnen de kosten van verduurzaming van de woning de schulden in nog verhogen.



Vereniging Eigen Huis raadt huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek aan tijdig te onderzoeken of de hypotheek verlengd kan worden en actie te ondernemen als dat nodig is. Onze kosteloze hypotheekscan helpt daarbij.



Nico Stolwijk is manager Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.