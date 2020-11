'Blokker is van ons allemaal'

Dit is een expertquote van Helger Kamerman van Vestius Advocaten, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: "Blokje Blokker": Blokker laat klanten mede-eigenaar worden | ANP



Michiel Witteveen overweegt om ‘Blokjes Blokker’ aan te bieden aan de klanten van Blokker. Klanten kunnen op die manier mede-eigenaar worden van de onderneming. Vanuit investeringsperspectief stelt het niet veel voor. Van enige zeggenschap zal geen sprake zijn en van een serieus belang in de onderneming evenmin. Maar er speelt wel iets anders. Dit soort participatieplannen zijn de ultieme vorm van binding tussen enerzijds een bedrijf zoals Blokker en anderzijds haar klanten. Het is ook geen nieuw fenomeen meer. In de Verenigde Staten gebeurt dit al veel vaker maar ook in Nederland krijgt crowdfunding een steeds bredere basis.



Hoewel Blokker zeker geen onmisbaar onderdeel vormt van onze samenleving, kan dat wel anders worden beleefd. Er zijn best veel andere winkels waar je ook een wasrek kan kopen of borden en nieuwe kopjes. Maar Blokker is oer-Hollands. Het is Nederlands sentiment. Blokker moet blijven. Want daar komen we al ons hele leven. Dat geldt voor meer winkelketens. Een ander mooi voorbeeld daarvan is Hema. Bezorgde klanten verenigen zich onder leiding van Mei Lie Vos (Eerste Kamer lid voor de PvdA) in een stichting die een belang wil verwerven in Hema. Stichting Het Enige Nederlandse Alternatief (HENA) hoopt aandelen Hema te kunnen kopen en zo een plekje te krijgen aan tafel naast de overige aandeelhouders. Dat plan wordt niet echt serieus genomen. Een dergelijke stichting wordt door private equity partijen gezien als een luis in de pels. Een dergelijke kleine maar activistische aandeelhouder zou mogelijk allerlei onderwerpen op de agenda willen zetten waar je echt niet op zit te wachten, zo is de gedachte. De kans dat HENA daadwerkelijk een belang krijgt in Hema is niet zo groot.



Witteveen ziet dat kennelijk anders en hij heeft een punt. Omarm dit soort initiatieven en kanaliseer in de richting die bijdraagt aan de ontwikkeling en groei van de onderneming. Deze groep mensen zou je niet zo zeer moeten bejegenen als lastige aandeelhouders maar vooral als betrokken klanten. Deze klanten moet je koesteren. Het zijn de mensen die belangrijk zijn voor de toekomst van Blokker. Deze klanten gaan hun wasrek niet meer bestellen bij Action, Amazon of Bol.com maar kopen het bij ‘hun eigen Blokker’. Het feit dat ze een certificaat op een aandeel krijgen maakt dat niet anders. Vanuit investeringsperspecief is het onbeduidend en veel last zal Witteveen niet van ze hebben. Vanuit commercieel perspectief is het een meesterzet.



Helger Kamerman is partner ondernemingsrecht bij Vestius Advocaten.