Imprea lanceert social trading app met opening Euronext

Met een slag op de gong voor de opening van de handel op Euronext Amsterdam viert Imprea de lancering van haar social trading app. Imprea fungeert als interne start-up binnen onlinebroker TradersOnly.



Imprea is een app waarmee beleggers elkaar kunnen volgen en real-time notificaties kunnen ontvangen op hun smartphone wanneer andere beleggers een transactie voor eigen rekening uitvoeren. Vervolgens kun je zelf bepalen of je de transactie ook doet of toch niet. Zo blijf je persoonlijk in control over je beleggingen en bepaal je zelf waarin je wel maar ook juist niet belegt.



“Door transacties te onderbouwen en vervolgens te delen ontstaat er een leuk en zinvol sociaal aspect aan beleggen. Iedere belegger kiest daarbij zelf of de trades gedeeld worden met anderen.



Beleggers die ervoor kiezen om de trades te delen, worden beloond met Imprea tokens. Een vernieuwend loyaliteitsprogramma in de vorm van een crypto.



Op deze manier belonen we actieve gebruikers met tokens en verwachten we het netwerk snel te kunnen laten groeien ”, aldus Robbert Boutkan, Manager bij Imprea.



Imprea verwacht met haar aanstaande campagne en toekomstige competities 50.000 beleggers te bereiken in de Benelux en zal uiterlijk volgend jaar ook actief worden in de rest van Europa.