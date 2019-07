‘Mobiel internet in de toekomst beter dan WiFi’

Meer dan de helft van alle Nederlanders verwacht dat de kwaliteit van mobiel internet in de toekomst beter zal zijn dan die van WiFi. Het grootste deel van alle internetgebruikers is minder positief over het mobiele 3G- en 4G-netwerk dan over de gemiddelde WiFi-verbinding.



Positieve toekomstverwachtingZo blijkt uit onderzoek dat internetvergelijk.nl door Multiscope heeft laten uitvoeren onder 1091 Nederlanders. Maar liefst 50,7 procent van hen is het eens met de stelling dat het mobiel netwerk in de toekomst beter zal zijn dan WiFi. Slechts 10 procent denkt van niet en de overige stemmers staan er neutraal in.



Mobiel netwerk nu nog niet beter36,3 procent van alle deelnemers gaaft aan dat het mobiele netwerk momenteel nog niet sneller en beter te vinden dan de WiFi. 39 procent heeft daar geen uitgesproken mening over en slechts een kleine groep - van iets minder dan een kwart 24,7procent vindt het mobiele internet juist wel beter en vlotter werken.



RandstadMet name in de Randstad (48 procent) en in het westen (39,7 procent) verkiest men de WiFi boven de 3G- en 4G-verbinding. Gezien in die regio’s respectievelijk 31,5 en 34,4 procent neutraal is, blijft er een kleine minderheid over die mobiele data beter vind dat WIFI.



Ooster- en zuiderlingen contentNederlanders in het zuiden en oosten zijn in verhouding tot de andere regio’s juist wel te spreken over hun mobiel internet. Zo stelt 31,4 procent van de zuiderlingen en 35 procent van de oosterlingen het 3G- en 4G-netwerk beter te vinden dan WiFi. En dat is aanzienlijk meer dan het kwart aantal stemmers dat dit niet doet (respectievelijk 25,5 en 25,6 procent).



Sneller 5G-netwerkDe aanleg van het glasvezelnetwerk heeft een directe invloed op komst van het snellere en stabielere 5G-netwerk in Nederland https://www.nlconnect.org/glasvezel-in-2019-de-10-... . Een onderzoek ( https://www.opensignal.com/sites/opensignal-com/fi... ) van Open Signal heeft aangetoond dat de downloadsnelheid van mobiel internet in veel landen sneller is dan wifi, maar niet in Nederland. Veel Nederlanders hebben echter problemen ( https://www.nrc.nl/nieuws/2015/03/09/brij-van-wifi... ) met haperende draadloos Wifi-netwerken.