BANK15 opent pop-up Kweektuin: Makers Base

In Tilburg komen art en tech samen voor de wereld van morgen



De wereld verandert sneller dan ooit. Om veranderingen bij te houden zijn combinaties van art en tech essentieel. Art bezit de creativiteit om nieuwe oplossingen te bedenken en tech de knowhow om ze te realiseren. Om dit te stimuleren opent BANK15 in Tilburg een pop-up Kweektuin voor de ‘makers van morgen’ uit de hele wereld: Makers Base, Kweektuin Art & Tech.



Art en tech, dé combinatie voor de wereld van morgen



BANK15 opent op 28 juli ‘Makers Base’ aan de Goirkestraat 133. Een fysieke plek waar de ‘makers van morgen’ uit de hele wereld samenkomen met innovatieve bedrijven en een energiek, nieuwsgierig publiek. Om te exposeren, om van elkaar te leren en om samen nieuwe manieren te vinden om geld te verdienen in de innovatieve deeleconomie.



BANK15 krijgt hierbij de medewerking van opkomende en gerespecteerde artists en tech-workers uit de hele wereld. Van Goa tot New York, ze komen samen in Tilburg.



Fenne Verhoeven (Operation director BANK15): “BANK15 is een beweging waarbij wij samen met mensen kansen creëren en tegelijkertijd geld verdienen centraal staat. Dat is ook de kern van de Makers Base”. “BANK15 streeft naar een inclusieve samenleving, door een commerciële manier van denken toe te passen op sociale kwesties”.



Events



De motor achter Makers Base zijn events met o.a. Makershuis, What’s Waste, minor Tech, zowel lokale als (inter)nationale kunstenaars en collabs tussen verschillende steden. De ondernemers van onze Foodlab, de Groene Chef en Kraftbier , zullen zorgen voor food en drinks. Daarnaast wordt dit ondersteund door Bavaria, waarmee we gezamenlijk een ontmoetingsplek creëren die ervoor zorgt dat steeds andere mensen samen tot nieuwe combinaties kunnen komen.



Wat is BANK15? Business to make a difference



BANK15 is een beweging die sociale denkers commerciëler maakt en commerciële denkers socialer. BANK15 doet dit door steeds verrassende combinaties te zoeken. Tussen bedrijven, instellingen en onderwijs. Tussen mensen die een kans verdienen en mensen die ‘m allang gepakt hebben, tussen mensen met ideeën en mensen met knowhow, tussen mensen die het lef hebben om iets nieuws te doen en mensen die hun nek willen uitsteken.



Maar daar blijft het niet bij: “Wij zijn niet simpelweg makelaars in goede zaken” zegt initiatiefnemer Jerry Opier. “Combineren is één, maar wij faciliteren ook. Zodat mensen die elkaar normaal niet zouden ontmoeten, samen komen om te werken, te leren, te groeien en te genieten van eten, drinken, muziek, kunst, de nieuwste techniek en alles wat het leven mooi maakt”.



Wat is Kweektuin?



Kweektuin is een platform waar je met je idee of concept experimenteert. Waar we de combinatie maken met ervaren professionals en met jouw doelgroep. En waar je skills worden getoetst en ontwikkeld. Zo biedt BANK15 met Kweektuin een veilige plek voor de makers van morgen om hun ideeën om te zetten in business. Kweektuin is er voor iedereen die een idee, een concept of een plan heeft en wil kijken of het de wijde wereld in kan. Kweektuin geeft plek aan new business in Muziek, Art, Retail, Tech, Human Living en Food.



Meer weten?



Makers Base is vanaf zaterdag 28 juli ieder weekend geopend op: vrijdag, zaterdag en zondag van 10:00-18:00 aan de Goirkestraat 133 te Tilburg (Tussen de Textielmuseum en De Pont). Benieuwd wat er allemaal te doen is check dan even onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/BANK15NL/