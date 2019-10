Ontwerpster Marie Suarez middelpunt van de Handwerkbeurs in Gent

Gent, 31 oktober 2019 – Het jaarlijks terugkerende evenement voor liefhebbers van textiele hobby’s vindt voor de derde maal plaats in de Flanders Expo te Gent. Van vrijdag 8 november tot en met zondag 10 november is de Handwerkbeurs te bezoeken. De beurs groeit ieder jaar, dit jaar zijn er ruim 85 exposanten vertegenwoordigd uit binnen- en buitenland die samen een uitgebreid en zeer divers assortiment bieden.



De Belgische textielkunstenares Marie Suarez is te gast tijdens de beurs. Suarez is al jaren een bekende naam in het borduren. Ze is auteur van vele borduurboeken, haar ontwerpen zijn over de hele wereld gepubliceerd in diverse tijdschriften. Haar boeken zijn uitgegeven in de Franse en Spaanse taal.



Er is een grote tentoonstelling te zien met haar quilts en borduurwerken. Uiteraard is Marie aanwezig voor het beantwoorden van vragen of het signeren van boeken. Daarnaast geeft ze doorlopend workshops in verschillende handwerktechnieken.



Op de beurs is praktisch elke vorm van handwerken vertegenwoordigd. Van borduren, breien en haken tot quilten en patchwork maar ook spinnen, weven en kantklossen. De laatste trends zijn te bewonderen maar ook nieuwe hobby’s zoals diamond painting en pixel craft. Ook aan het goede doel wordt gedacht. Innocent maakt elk jaar kleine wollen mutsjes voor op de Innocent smoothies, samen met duizenden creatievelingen. Tijdens de beurs kun je mee breien of haken voor de Goedgemutste Breicampagne.



Naast dat er op de beurs uitgebreid geshopt kan worden bij de vele stands, zijn er ook voldoende mogelijkheden om kennis te maken met de verschillende handwerkdisciplines. Er is een uitgebreid workshopprogramma met een aantal bekende namen zoals textielkunstenares Sophie Santoire, die workshops Fair Isle breien zal geven. In verschillende stands worden demonstraties gegeven in bijvoorbeeld spinnen, weven, quilten en punchen. Bij de stands van Lana Antwerpen en ’t Wolwinkeltje uit Leuven worden doorlopend breiworkshops gegeven.



Bovendien zal er een viltexpositie worden ingericht door leerlingen van de OnlineViltschool, met als thema “Met hart en ziel”. De cursisten hebben zich door dit thema laten inspireren en vertellen met hun werk hun eigen verhaal.



De Handwerkbeurs is geopend van vrijdag 8 november t/m zondag 10 november van 10.00 tot 17.00 uur. Parkeren is mogelijk bij de hal. Tramlijn 1 stopt tegenover hal 3. Het adres van de Flanders Expo is Maaltekouter 1 te Gent in België. Meer informatie is te vinden op de website https://handwerkbeurs.nl/gent .