Reuzentransformatoren voor versterking elektriciteitsnet Ulft

Netbeheerder Liander heeft het elektriciteitsverdeelstation in Ulft uitgebreid met twee gigantische transformatoren. Door de snelle toename van wind- en zonneparken is een deel van het elektriciteitsnet rond de Gelderse plaats volgeraakt. Hierdoor moeten nieuwe wind- of zonneparken die stroom willen leveren wachten op uitbreiding van het net. Ondanks de coronacrisis blijft Liander werken aan de betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid van onze energievoorziening.



“Het Nederlandse elektriciteitsnet is een van de betrouwbaarste ter wereld, maar niet ingericht op grootschalige lokale teruglevering van wind- en zonnestroom”, vertelt gebiedscoördinator Joël van Tiem. “In verschillende stappen breiden we het elektriciteitsverdeelstation in Ulft uit, zodat het net in 2021 meer capaciteit heeft. Nu hebben we twee transformatoren geplaatst met ieder een vermogen van 40MVA en kunnen we de kabels gaan aanleggen. Als alle werkzaamheden afgerond zijn kunnen we nieuwe windparken direct op het station aansluiten.”



1,5 meter



Veiligheid is altijd al een groot goed bij het werk in de energiesector, tijdens de coronacrisis is extra alertheid geboden. “Iedere ochtend bespreken de technici de richtlijnen van het RIVM,” vertelt Van Tiem. “Die zijn leidend. We richten ons werk zo in dat we niet dicht bij elkaar in de buurt hoeven te komen. Dat gaat hartstikke goed.”



Werkzaamheden ten tijde van corona



Liander is verantwoordelijk voor de energievoorziening van 3,2 miljoen huishoudens en bedrijven. De activiteiten van de netbeheerders zijn onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland. Niet noodzakelijke bezoeken aan klanten thuis, bijvoorbeeld om een slimme meter te installeren, hebben we vooralsnog stilgelegd. De afspraken die we hiervoor met klanten gemaakt hebben, zijn of worden afgezegd. Onze vakkundige monteurs blijven uiteraard wel 24/7 klaarstaan voor het verhelpen van storingen, ook in huis. Ook gaan we door met de werkzaamheden aan het energienet om de betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid van onze energievoorziening te waarborgen. Want zonder energie staat alles stil. We beperken de overlast van onze werkzaamheden zoveel mogelijk en we volgen de richtlijnen van het RIVM bij ons werk. Op deze manier dragen wij ons steentje bij om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.