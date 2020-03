Nederlandse Brouwers: We stellen ons flexibel op richting horeca

Het zijn roerige tijden in ons land. Er gebeurt iets wat we niet eerder hebben meegemaakt en het raakt ons allemaal. Ouderen, werkenden, onze kinderen, de scholen en de horeca.



De Nederlandse brouwerijen hebben al heel snel de nodige maatregelen genomen om hun werknemers veilig te houden en hun verantwoordelijkheid te nemen. Denk hierbij aan zoveel als mogelijk thuiswerken, het uitstellen van zakenreizen, collega’s met lichte verschijnselen meteen naar huis sturen etc.



Voor de horeca in Nederland is dit natuurlijk een echte crisis. We kunnen het ons nauwelijks indenken wat het betekent om ineens te horen te krijgen dat je bedrijf moet sluiten zonder te weten hoe lang dit duurt. Dit brengt veel onzekerheden met zich mee voor zowel de ondernemer als voor de werknemers.



De brouwerijen draaien gelukkig voorlopig nog door. Zodat ook in deze tijden er genoeg bier beschikbaar is. Maar het zijn zware tijden, festivals gaan niet door, orders vallen stil en de horeca is gesloten.



We moeten dit met zijn allen oplossen. Juist nu in deze zware en onzekere tijden doen de brouwerijen er alles aan om naast elkaar te staan.



Daarom stellen de brouwers zich flexibel op richting hun horeca-klanten. De brouwers denken graag mee bij het vinden van oplossingen. De individuele brouwers kijken van geval tot geval naar mogelijkheden om hun horeca-klanten tegemoet te komen. Daarnaast steunen we de horeca richting de overheid om zo snel mogelijk met passende steunmaatregelen te komen.



Nederlandse Brouwers volgt de situatie uiteraard dag voor dag en we hopen dat we zo snel mogelijk elkaar weer de hand kunnen schudden met een biertje erbij.



Ook deze crisis gaat voorbij!