Zo kijken Nederlanders Champions League streams ondanks geoblocking

Lokale streams voor Champions League

Elk land heeft in principe één of enkele lokale streams waar Champions League-wedstrijden worden uitgezonden. Soms zijn deze streams gratis toegankelijk, maar voor veel streams is een abonnement nodig bij een lokale betaalzender. Het is interessant om te bekijken of een betaalzender een gratis trial aanbiedt of een geld-terug-garantie hanteert. Op die manier kan men de wedstrijd volgen zonder hierbij langere tijd vast te zitten aan buitenlandse streamingabonnementen. Men doet er hierbij wel verstandig aan te kiezen voor een service die plug-en-play is; enkele dagen moeten wachten op een televisiekastje is voor veel Nederlanders in het buitenland niet handig.



VPN

Ajax-Tottenham markeert een nieuw tijdperk voor het Nederlandse voetbal

Ajax komt op dinsdag 30 april en woensdag 8 mei in actie tegen het Engelse Tottenham Hotspur. Dit is de eerste keer sinds 1997 dat de Nederlandse ploeg de halve finale van de Champions League heeft bereikt. Na het uitschakelen van Real Madrid en Juventus maken de Amsterdammers nu kans om voor de 7e keer in de finale van de Champions League te komen. Hierdoor is de Champions League momenteel ongekend populair onder de Nederlandse bevolking. Ajax wist de Champions League al 4 keer eerder te winnen. In de jaren 70 won de Amsterdamse ploeg het toernooi drie keer achter elkaar (’71, ’72 en ’73) toen het toernooi nog Europacup I heette. Later, in 1995, behaalde de ploeg opnieuw een overwinning onder leiding van Louis van Gaal. Deelname aan de Champions League legt Ajax bovendien geen windeieren; de club heeft reeds enkele tientallen miljoenen euro's verdiend door zo ver te komen. Dit bedrag loopt verder op als zij de finale bereiken.