Installateurs iets optimistischer, maar vooruitzichten blijven somber

De meeste ondernemers in de installatiebranche houden de komende maanden opnieuw rekening met een omzetdaling. Nieuw onderzoek van brancheorganisatie Techniek Nederland laat zien dat de stemming in de technieksector wel iets positiever is dan aan het begin van de coronacrisis. In maart verwachtte 93% van de installateurs dat de omzet zou dalen, in april was dat 75%. Volgens het meest recente onderzoek voorziet nog 60% van de ondernemers een omzetdaling in de komende twee maanden. De installatiebranche is dus iets optimistischer, maar voor het najaar en de periode daarna blijven de vooruitzichten somber.



Klap moet nog komen



Voorzitter Doekle Terpstra is positief over de uitkomsten van het onderzoek, maar plaatst er ook kanttekeningen bij: ‘Ondernemers zijn van nature optimisten en zullen niet zo snel sombere voorspellingen doen. Daarom zien we nu ook dat minder installateurs dan in maart en april gebruik denkt te moeten maken van steunmaatregelen. Desondanks ziet méér dan de helft van onze leden een omzetdaling op zich af komen. De algemene verwachting is dat de echte klap nog moet komen. Over de marktontwikkeling ná de zomer maken we ons grote zorgen. Het afnemende consumentenvertrouwen en de dalende bedrijfsinvesteringen zullen dan een forse krimp teweegbrengen.’



Technische vakmensen blijven nodig



Volgens Techniek Nederland moet de overheid samen met de sector zoveel mogelijk voorkomen dat er banen verloren gaan. De installatiekoepel pleit samen met 11 brancheorganisaties voor een Deel- en Omscholings-NOW vanaf september. Binnen zo’n regeling neemt de overheid een deel van de loonkosten over wanneer een bedrijf tijdelijk minder of geen werk heeft. Werknemers krijgen dan de gelegenheid zich te laten bijscholen of omscholen. Doekle Terpstra: ‘Als deze crisis achter ons ligt, hebben we technische vakmensen harder nodig dan ooit. We moeten er nú voor zorgen dat de mensen die we in huis hebben zich verder ontwikkelen.’



Minder installateurs verwachten een grote omzetdaling



Met regelmatige Quick Scans peilt Techniek Nederland de stemming van de ondernemers in de techniekbranche. Uit de Quick Scan 3, van eind juni, blijkt dat zo’n 60% van de deelnemers voor de maanden juni en juli een omzet verwacht die lager ligt dan in dezelfde maanden van 2019. Ongeveer een derde van de installateurs verwacht dat die omzetdaling groter zal zijn dan 10%. In maart van dit jaar gold dat nog voor 77% van de respondenten.



Toen dacht 62% van de installateurs gebruik te gaan maken van de NOW, nu is dat nog maar 18%. Ook het aantal installateurs dat een beroep denkt te moeten doen op een van de andere steunmaatregelen daalt. In maart dacht nog bijna 50% gebruik te gaan maken van uitstel van belastingbetaling, van de Tijdelijke Overbruggingsmaatregel Zelfstandige Ondernemers (TOZO), de BMKB-regeling of de verruiming van de GO-financiering. Nu is dat nog maar 28%.



Over de werkgelegenheid blijven ondernemers somber



De werkgelegenheid in de installatiebranche blijft onder druk staan. Net als in april verwacht ongeveer 30% van de respondenten in juni en juli minder gebruik te maken van flexibele arbeidskrachten. Zo’n 8% van de ondervraagde installateurs denkt door de crisis vaste werknemers te moeten ontslaan.