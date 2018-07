FNV Horeca is op zoek naar Het Leukste Horeca Team van Nederland

Het is hard werken in de horeca en dat doe je als horecamedewerker niet alleen, maar samen als team. FNV Horeca vindt dat deze horecateams in het zonnetje gezet mogen worden en organiseert daarom voor de eerste keer de wedstrijd Het Leukste Horeca Team van Nederland. Horecamedewerkers kunnen hun team opgeven en daarmee kans maken op een welverdiende avond uit met het team.



Een vakkundige jury zal in september drie genomineerden selecteren. Tijdens De Dag van de Horecamedewerker op maandag 24 september wordt de winnaar bekend gemaakt en weten we welk team zich ‘Het Leukste Horeca Team van Nederland 2018’ mag noemen. Horecamedewerkers kunnen hun team opgeven via www.fnvhoreca.nl/leuksteteam.



De Dag van de Horecamedewerker



Maandag 24 september organiseert FNV Horeca voor de tweede keer De Dag van de Horecamedewerker in de Winkel van Sinkel te Utrecht. Deze dag staat geheel in het teken van de horecaprofessional en de ontwikkeling in hun vak én persoonlijke vaardigheden. Inspirerende workshops van onder andere de koningin van de cocktails Tess Posthumus, BBQ-koning Jord Althuizen en gastvrijheid expert Wouter Verkerk vullen de dag. Kortom, een dag vol workshops, food en fun. Alle horecamedewerkers zijn welkom. Inschrijven voor De Dag van de Horecamedewerker kan op www.fnvhoreca.nl/dvdh.



Over FNV Horeca



FNV Horeca is de grootste vakbond voor medewerkers in de horeca. FNV Horeca behartigt de collectieve belangen voor ruim 350.000 medewerkers op het gebied van werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.