Zomervakantieactiviteiten in het Onderwijsmuseum

Bouwen, tekenen, speuren en ontdekken; van 18 juli t/m 30 augustus barst het ieder dag weer van de activiteiten in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht! Kinderen kunnen een sterrenkaart maken, een optische illusie tekenen, bruggen bouwen of een speurtocht maken. En … het Geolab is terug, met een fantastische zomerspecial! Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk op vertoon van een entreebewijs.



Knutselen en bouwen



In de educatieve ruimte kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd terecht voor verschillende gratis activiteiten. Ze leren eenvoudig optische illusies tekenen of maken een sterrenkijker, waarmee te zien is welke sterren aan de hemel staan. Of bouwen complexe bruggen en torens met onze uitgebreide set bouwstenen.



Geolab - Zomerspecial



Ook het Geolab keert deze zomervakantie terug. Elke dinsdag en donderdag en afwisselend op zaterdag of zondag, kunnen kinderen in onze educatieve ruimte terecht voor nieuwe, spannende activiteiten. Bouw een aardbevingsmeter, ontdek waarom de maan zoveel kraters heeft en zie hoe een rivier zich kronkelend een weg door het landschap baant. Kijk op www.onderwijsmuseum.nl voor alle activiteiten!



Stap in de wereld van de Bosatlas



Met het uitgebreide, gratis doe-boekje bij de tentoonstelling 'Stap in de wereld van de Bosatlas' leren kinderen vanaf 9 jaar alles over de mysterieuze 'kunst van het weglaten' en ontdekken ze welke verhalen kaarten kunnen vertellen. Voor kinderen vanaf 6 jaar is er de gratis Grote Bosatlas Speurtochtposter (met beloning!).



Speurderstas



Met deze tas kunnen kinderen vanaf 4 jaar het museum op speelse manier ontdekken en zien hoe het er vroeger op school aan toe ging. De tas is gevuld met een doe-opdrachten en alle spullen die ze daarbij nodig hebben. De museumtas is bij de balie te huur voor €2,50.



Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk op vertoon van een geldig entreebewijs.