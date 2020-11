Vernieuwde vertrekhal Rotterdam The Hague Airport eind dit jaar in gebruik

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) neemt vanaf begin december een geheel vernieuwde, innovatieve en duurzame vertrekhal in gebruik. De passagiers zullen dan direct na de securitycheck rechtdoor de nieuwbouw in lopen. Daar is nu veel meer ruimte en daglicht. Het aantal gates in de vernieuwde terminal is met drie uitgebreid.



De oude vertrekhal dateert uit 1970 en is als het ware versmolten als een harmonisch geheel met de nieuwbouw. De vertrekhal heeft een moderne en rustige uitstraling door het gebruik van houten elementen, zowel binnen als buiten op de terrassen. Er is tien meter richting het platform uitgebouwd. De sterke en door passagiers positief gewaardeerde elementen van RTHA, zoals overzichtelijkheid, kleinschaligheid, snelheid en gemak, zijn ook met de ingebruikname van de nieuwe terminal weer geborgd.



Licht aan alle zijden

Aan de nieuwbouw is, exclusief de sloop en de renovatie van het oude gedeelte, ongeveer een jaar gebouwd. Vijftig jaar na de oplevering van de oude terminal beschikt het vliegveld nu over een ruimere en moderne hal met veel licht vanaf alle zijden dankzij de glasgevels langs het hele gebouw. “De aantrekkelijke en comfortabele hal is duurzaam vanwege het gebruik van zuinige ledverlichting en een hypermodern intelligent verlichtingssysteem”, aldus Jan-Willem Perdon, directeur Assets & Projects. Perdon is opdrachtgever namens de directie van Rotterdam The Hague Airport: “Er is bovendien gebruik gemaakt van milieuvriendelijke bouwmaterialen en het dak is bekleed met het milieuvriendelijke mos sedum voor een goede isolatie in zomer en winter.”



“Een enorme uitdaging”

Het splinternieuwe centraal securityfilter (CSF) is als eerste fase van dit project al in december 2019 opgeleverd en in gebruik genomen. Het CSF bevindt zich nu in het oude gedeelte van het gebouw waar voorheen de al eerder uitgeplaatste bagagehal zich bevond. Met de ingebruikname van de vernieuwde Vertrekhal is ook deze fase van dit ambitieuze project afgerond. “Het was een enorme uitdaging om in een bestaand gebouw te renoveren, te verbouwen en uit te breiden. Terwijl de operatie vanzelfsprekend ongehinderd door moest gaan. Dit heeft ons allen veel energie gekost, maar door een constructieve samenwerking met Moen & Van Oosten architecten, bouwkundig aannemer VolkerWessels Bouw Schiphol en installateur Engie hebben we met z’n allen uiteindelijk de klus geklaard en met een fantastisch resultaat”.



In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar wordt in samenwerking met de commerciële partners nog wel gewerkt aan de inrichting van het nieuwe restaurant en de airportshop in het nieuwe gedeelte. Naar verwachting gaan die vanaf het voorjaar gefaseerd open.



Twee dakterrassen

Het gebouw krijgt net als voorheen twee dakterrassen. Eén terras is te bereiken via het restaurant boven de incheckbalies in het publieke gedeelte van de terminal. Uitzwaaiers kunnen vanaf dit terras via een glasconstructie familie en vrienden uitzwaaien. Bovendien zijn vertrekkende en aankomende vliegtuigen via dit panoramaterras goed te zien. Het andere terras is alleen te bereiken voor passagiers die zich na de securitycheck in de nieuwe vertrekhal bevinden. Het aantal gates gaat van acht naar elf. Er is een apart gedeelte voor de passagiers naar “Non-Schengen” landen.



“Flinke stap vooruit”

“Met het in gebruik nemen van de vernieuwde vertrekhal op ons vliegveld zijn we bijzonder opgetogen,” vertelt algemeen directeur Ron Louwerse. “Hiermee zetten we een flinke stap vooruit in onze innovatiestrategie en onze roadmap duurzaamheid. We blijven ons focussen als duurzame luchthaven dichtbij en gericht op onze regio. De persoonlijke benadering naar onze passagiers blijft voor ons nummer één met deze nieuwbouw kunnen we dat nog beter uitdragen.”



De officiële opening van deze belangrijke eerste fase van de terminalvernieuwing zal met de opening van het nieuwe restaurant en de shop naar verwachting in april 2021 plaatsvinden.



Fotos: Koen Laureij