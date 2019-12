200 kinderen en ouderen dineren in Madurodam tegen eenzaamheid

Honderd jongeren (12-13 jaar) schoven vanavond aan bij 100 eenzame ouderen tijdens de 2e editie van het Madurodam VONK-diner. Het VONK-diner is het eerste van 74 diners door het hele land waarbij Nederlanders - samen met het Nationaal Ouderenfonds - eenzaamheid onder ouderen tegengaan. Uniek aan de feestavond in Madurodam: het is generatie-verbindend en volledig door kinderen bedacht én uitgevoerd.



Het Madurodam VONK-diner is vooral gericht op het samenbrengen van twee generaties, die normaliter niet altijd met elkaar in contact komen. Met als uiteindelijk doel: samen te genieten, verhalen te delen en generaties zo van elkaar te laten leren. Onder het genot van een feestelijk 3-gangen diner en de vrolijke noten van bekende Kerst-sing-alongs was het ijs tussen de 200 genodigden dan ook snel gebroken.



Jongste en oudste generatie samenbrengen



Het diner is bedoeld om kinderen te inspireren er juist tijdens de feestdagen ook voor oudere generaties te zijn. Jaarlijks zijn er namelijk meer dan een miljoen ouderen die zich eenzaam voelen tijdens de decembermaand. Het diner is één van de vele activiteiten die het Nationaal Ouderenfonds helpt organiseren voor eenzame ouderen. Madurodam bleek vorig jaar een schot in de roos voor een samenkomst tussen de jongste én oudste generaties van Nederland: hier draait het bij het familliepark namelijk al om sinds haar opening in 1952.



De organisatie van het Madurodam VONK-diner was opnieuw in handen van twee wethouders van Madurodam, Juliette (16 jaar) en Katerina (16 jaar). Iedere burgemeester en wethouder van het themapark wordt uitgedaagd om tijdens zijn of haar bestuursjaar een activiteit te organiseren die bijdraagt aan een mooiere samenleving. Want door als kind er ook op kleine schaal voor mensen in je omgeving te zijn, ben je van grote betekenis voor de samenleving. Juliette en Katerina kozen ervoor om een vonkje over te laten springen tussen oud en jong, en zorgden er onder meer voor dat honderd leerlingen uit de eerste klassen van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum en de Internationale School Den Haag aan tafel aanschoven.



Juliette en Katerina: “In het begin was het voor sommigen wel even wennen, maar al snel zat iedereen aan tafel écht met elkaar te praten. En ontdek je dat je best nog wel iets van elkaar kunt leren. We hopen écht dat de vonk overspringt tussen jong en oud. Hoe bijzonder zou het zijn als er misschien wel een vervolgafspraak wordt gemaakt naar aanleiding van deze avond? Daar hopen we eigenlijk op. Gewoon eens bij elkaar langs voor een kopje thee, of samen een keertje naar Madurodam!”



Vonken springen over naar andere Nederlandse steden



Het Madurodam VONK-diner is een initiatief van Madurodam in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds. Samen eten, samen genieten en samen nieuwe herinneringen maken, dat zijn de belangrijkste ingrediënten van het evenement. In 2020 wordt de vonk ook overgedragen naar andere Nederlandse steden, waaronder Tilburg en Utrecht. Deze zomer vond er al een eerste luncheditie plaats op het ss Rotterdam.



