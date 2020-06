Z-CERT en EclecticIQ gaan digitale dreigingen voor zorgsector te lijf

Beide partijen werken samen om Z-CERTS’s Cyber Threat Intelligence (CTI) capaciteit en de onderlinge uitwisseling van informatie tussen ziekenhuizen en andere zorginstellingen naar een hoger plan te tillen in het kader van de strijd tegen cyberdreigingen.



June 10, 2020 – Amsterdam, Nederland - EclecticIQ, wereldwijd aanbieder van Cyber Threat Intelligence (CTI) technologie, die beschikt over zijn eigen team CTI experts (Fusion Center), en Z-CERT, het Computer Emergency Response Team (CERT), opgericht voor de Nederlandse zorgsector, hebben vandaag aangekondigd te gaan samenwerken. De partijen willen het uitwisselen van threat intelligence tussen gezondheidsorganisaties stimuleren.



Z-CERT, opgericht in 2017 door de zorgkoepers NFU, NVZ en GGZ Nederland, breidt haar CTI-capaciteit snel uit en werkt samen met EclecticIQ om dit proces te versnellen. Z-CERT werkt dagelijks nauw samen met andere (inter-) nationale CERT's, zoals het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Amerikaanse Health ISAC. Covid-19-gerelateerde ontwikkelingen hebben geleid tot een versnelling van de plannen van Z-CERTS om CTI-middelen te implementeren.



Centraal in deze samenwerking staat EclecticIQ Platform, het Threat Intelligence Platform (TIP) van EclecticIQ, dat fungeert als werkbank van het analistenteam. Naast zijn TIP biedt EclecticIQ gratis analistenondersteuning om de Z-CERT-analisten te helpen bij het vergroten van hun CTI-capaciteiten en het team vertrouwd te maken met EclecticIQ Platform, de functies en typische automatiseringsprocessen, maar ook met het implementeren van algemene analistenworkflows.



"EclecticIQ Platform helpt ons de snelheid van onze analyse- en correlatiecapaciteit te verbeteren en threat intelligence te delen met onze deelnemers", aldus Wim Hafkamp, Directeur bij Z-CERT. "We kijken uit naar onze samenwerking en naar de voordelen die het uitwisselen van informatie over cyberdreigingen met zich meebrengt voor de digitale beveiliging van de gezondheidszorg."



"Dit initiatief is een reactie op de Covid-19-crisis en EclecticIQ die de gezondheidszorg te hulp wil schieten", zegt Karen Sundermann, VP of Government bij EclecticIQ. "Wij zijn van mening dat we samen met Z-CERT ziekenhuizen sneller kunnen voorzien van actuele threat intelligence, en zo de zorgsector in het algemeen en patiënten in het bijzonder te helpen beschermen."



Z-CERT bedient ruim 100 zorginstellingen waaronder de Nederlandse (universitaire) ziekenhuizen. Ook maken diverse GGZ instellingen en andere zorgaanbieders gebruik van de diensten van Z-CERT. Naar verwachting worden de komende jaren nog veel meer zorginstellingen aangesloten.



In reactie op de pandemie is EclecticIQ begonnen met het openbaar maken van Covid-19-gerelateerde threat intelligence. Deze is wekelijks terug te vinden op de website.



Over EclecticIQ



EclecticIQ maakt intelligence-powered cybersecurity mogelijk voor overheidsorganisaties en commerciële ondernemingen. We ontwikkelen op analisten gerichte producten en diensten die de cybersecurityfocus van onze klanten afstemt op hun werkelijke dreigingen. Dit resulteert in intelligence-led security, verbeterde detectie en preventie, en kostenefficiënte investeringen in beveiliging.



Onze oplossingen zijn speciaal ontwikkeld voor analisten die zich bezighouden met allerlei intelligence-led security activiteiten, zoals het onderzoeken en opsporen van dreigingen en de respons op incidenten. Daarbij integreren we onze oplossingen nauw met de IT security controls en -systemen van onze klanten. EclecticIQ is wereldwijd actief met kantoren in Europa, het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika, en via gecertificeerde partners.



Meer informatie op www.eclecticiq.com



Over Z-CERT



Stichting Z-CERT is hét expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg. Z-CERT heeft specifieke kennis van medische hard- en software, ondersteunt zorginstanties bij een digitaal incident en vergroot de weerbaarheid van de sector op het gebied van cybersecurity.



De deelnemers aan Z-CERT vormen een netwerk om gezamenlijk uitdagingen als ransomware, phishing, datalekken of hacken aan te pakken. Het netwerk bestaat behalve de deelnemers uit brancheorganisaties, leveranciers, andere CERT’s, internationale contacten en (hackers)communities. Zo kan Z-CERT snel dreigingen signaleren en deelnemers adviseren hiermee om te gaan.



Meer informatie op www.z-cert.nl