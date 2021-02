Vloerkledenwebshop.nl lanceert vernieuwde website

De populariteit van vloerkleden is enorm toegenomen. Met name door de komst van harde vloeren als hout, beton en gietvloeren, zijn vloerkleden niet meer uit een interieur weg te denken. Vloerkleden creëren een sfeervolle en warme uitstraling en geven extra comfort aan een woonruimte. Er is een grote keuze aan vloerkleden in diverse kleuren, materiaalsoorten en vormen zoals rechthoekig of rond, hoogpolig of laagpolig, kleurrijk of basic. Bij de aanschaf van een nieuw kleed kijkt u allereerst naar wat u mooi vindt, maar er zijn veel meer dingen die belangrijk zijn bij de keuze van een geschikt vloerkleed. Het formaat, de vorm en hoe u het kleed in de zithoek neerlegt zijn bepalende factoren voor de uitstraling van uw woonruimte en de rest van uw interieur. Vloerkledenwebshop heeft haar aanbod uitgebreid en de website vernieuwd.



Het formaat en afmetingen



Op de vernieuwde website staat een ruime keuze aan vloerkleden die passen bij verschillende interieurstijlen. Van korte tot hoogpolige kleden van bekende merken als Louis de Poortere, Brinker Carpets en Brink & Campman. Stuk voor stuk mooie ontwerpen en soms zelfs een kleine kunstwerk voor op de vloer. Als u houdt van een rustige uitstraling kunt u kiezen voor een eenkleurig ontwerp maar u kunt ook kiezen voor een uitgesproken design.



Bij het bepalen van het formaat moet u ook rekening houden met de plaatsing van de meubels ten opzichte van het kleed. Wilt u al uw meubels gedeeltelijk op het nieuwe kleed zetten, dan heeft u vanzelfsprekend een groter kleed nodig dan wanneer het kleed voor de bank of tussen de meubels komt te liggen. Een handige tip is om het kleed zo’n 20 tot 30 centimeter onder uw meubels te schuiven, hiermee verbind u alle losse elementen met elkaar en dit zorgt er ook voor dat de woonkamer optisch groter lijkt.



Keuze uit diverse soorten stijlen



Tegenwoordig worden niet alleen interieurstijlen met elkaar gemixt en gematcht. Ook vloerkleden in verschillende vormen kunt u perfect met elkaar combineren. Voor een speels effect combineert u een rechthoekig of vierkant kleed met een rond exemplaar. De verschillende lagen en vormen doorbreken strakke elementen en creëren een interessant lijnenspel. Kiest u liever voor één kleed, maar wilt u die verschillende vormen wel met elkaar combineren? Dan biedt een druppelvormig exemplaar uitkomst: de ene zijde van het kleed heeft een rechte hoek terwijl de andere kant van het vloerkleed een zachte ronde vorm heeft. ook zijn er veel verschillende structuren en materialen waaruit u kunt kiezen. Hoogpolig of laagpolig, van wol, katoen of sisal: vloerkleden zijn verkrijgbaar in allerlei verschillende vormen. Een hoogpolig exemplaar geeft u interieur in een handomdraai meer warmte en sfeer. Zeker in een interieur waarin strakke lijnen en harde materialen als staal, leer en kunststof de boventoon voeren, is een hoogpolig kleed in een warme tint een echte sfeermaker. Daarnaast is een wollen kleed door zijn natuurlijke eigenschappen zeer onderhoudsvriendelijk, door het vettige laagje op het wol trekken kleden van dit materiaal nauwelijks vuil aan en zijn ze makkelijk te reinigen. Zo zijn veel keuzes. Kijk gerust eens in het brede assortiment van hoge kwaliteit vloerkleden.