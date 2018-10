Zwemmertjes bloedend van glijbaan in Tilburg

Hevig ontdaan, huilend en bebloed kwamen de kinderen afgelopen januari één voor één uit de glijbaanbuis van gemeentelijk zwembad Stappegoor in Tilburg. Iemand vóór hen had er een ronde plaat met scherpe randen in achtergelaten. Elke zwemmer daarna kwam bloedend uit de buis.



Het zwembad zelf heeft het altijd stilgehouden, maar in een zaak die letselschadebureau JBL&G uit Amsterdam namens enkele slachtoffers is gestart, blijkt dat het ging om een jongvolwassene met een verstandelijke beperking. Hij zwom er onder begeleiding regelmatig met mede-cliënten van zorginstelling ASVZ Vincentius. De bewuste plaat wordt normaal gebruikt om de glijbaan af te sluiten na sluitingstijd. De jongen had de plaat mee naar boven genomen, waarna die waarschijnlijk in de buis klem is komen te zitten. De zwemmers na hem verwondden zich In de pikdonkere glijbaan allemaal aan de scherpe randen van de plaat, en kwamen bebloed en geschrokken in het water terecht. Aanwezige ouders hebben hen opgevangen, waarna de glijbaan meteen werd gesloten.



Na een toedrachtsonderzoek in het zwembad en het bestuderen van de camerabeelden door expertisebureau Cordaet, heeft de stichting ASVZ nu de aansprakelijkheid voor het gebeuren op 10 januari erkend, aldus JBL&G. Er waren begeleiders mee, maar die zijn in het toezichthouden duidelijk tekort geschoten, volgens het kantoor. Van zwembad Stappegoor zelf hebben de slachtoffers sindsdien niets meer vernomen. Er was geen toezicht bovenaan de glijbaan op het moment van het ongeluk. In een eerdere zaak van een zwemmer die gewond raakte toen hij op onorthodoxe wijze een glijbaan afging, is dat bewuste zwembad alleen al vanwege het ontbreken van toezicht bovenaan de glijbaan voor 50 procent aansprakelijk verklaard.*



“Het is vreemd dat het zwembad hier zijn verantwoordelijkheid niet neemt”, stelt Steffy Roos du Maine van JBL&G. “Ze hebben ook niet één keer gevraagd hoe het met de kinderen ging, geen excuses aangeboden, en gooiden diverse malen de hoorn erop als ons kantoor belde.” Haar bureau behandelt de zaken van twee gewond geraakte neefjes uit Tilburg, 7 en 13 jaar oud. Zij waren wezen zwemmen met twee andere neefjes. Samen hadden ze kwetsuren uiteenlopend van een open lip, snijwonden in het gezicht en andere bloedende wonden, tot kneuzingen van de rug, hoofdpijn en een bult op het hoofd ter grootte van een vuist, nog los van de enorme schrik en nadien de angst om weer naar het zwembad te gaan. Een van de neefjes zou na het gebeuren in de glijbaan ook nog eens een harde klap op het hoofd hebben gekregen van dezelfde jongen.



Het letselschadekantoor maakt nu in overleg met de ouders van de slachtoffertjes een schadeberekening. Hoe hoog die uitvalt, kan het bureau nog niet zeggen. Het zal in ieder geval gaan om medische kosten en smartengeld.



* VR 2018/110 Aansprakelijkheid zwembad voor ongeval bij afdaling waterglijbaan.