Record aantal zonnepanelen geïnstalleerd in 2017

In 2017 werden 3 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd in Nederland. Dat is bijna 60% meer dan een jaar eerder.



Volgens het onderzoeksbureau Good! is de toename onder meer te danken aan de blijvende prijsdalingen en groeiende bewustwording bij zowel consumenten als bedrijven. Voor bedrijven is het succes ook te danken aan de SDE+-maatregel.



In 2017 is voor 853 MWpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd tegenover 534 MWpiek in 2016. Totaal liggen in Nederland ruim 12 miljoen zonnepanelen, samen goed voor 3.000 MWpiek (12km2). Dit is 2,2 % van de totale elektriciteitsproductie in Nederland.



Er liggen bij meer dan een half miljoen huishoudens zonnepanelen op het dak. Dat is te verklaren doordat stroom uit zonnepanelen goedkoper is dan stroom uit het net.



Zonnepanelen gaan 25 jaar mee en worden in 5 tot 7 jaar terugverdiend. Gemiddeld worden in 2017 bij een huishouden 12 zonnepanelen geplaatst. Dit aantal zonnepanelen dekt 80% van het gemiddeld stroomverbruik en kost gemiddeld 4.300 euro (inclusief btw en installatie).



Deze cijfers zijn gepubliceerd in het Nationaal Solar Trendrapport 2018. Dit rapport wordt jaarlijks uitgebracht door het onderzoeksbureau Good! met als doel objectieve feiten met betrekking tot zonne-energie ter beschikking te stellen aan de markt, politiek en pers.



“Deze laatste cijfers laten zien dat de zonne-energie sector zich snel ontwikkelt. Inmiddels zijn er in de sector al bijna 10.000 voltijds arbeidsplaatsen” volgens directeur Rolf Heynen van Good! “Maar we zien dat zonne-energie nog maar goed is voor 2,2% van de elektriciteitsproductie en we zijn nog steeds een van de minst duurzame landen in de EU. Dat betekent dat er voor zonne-energie nog veel ruimte voor groei is”.