Medailleregen voor zoon Ilja Gort

Dit jaar viert Ilja Gort het feit dat hij 25 jaar geleden verliefd werd op het wijnkasteel ‘Château de la Garde’ bij Bordeaux. Met de recente komst van wijnboerenzoon Klaas in het bedrijf worden er bovendien direct flink wat medailles met de wijnen gewonnen! Een interview met wijnboer/schrijver/televisiemaker Ilja Gort.



Gefeliciteerd!



'Merci beaucoup.'



Nadat je dat vervallen kasteel kocht, ben je er stevig tegenaan gegaan. Hoe staan de zaken er nu, na 25 jaar, voor?

'Het kasteel staat er stralend bij en sinds een paar jaar draait het bedrijf ook geen rode cijfers meer.'





Is dat sinds je zoon Klaas in de zaak is gekomen?



'Nou, dat heeft zeker geholpen! Nadat hij in 2014 zijn studie Business management in London had afgerond, kwam hij stagelopen en is meteen een opleiding gaan volgen aan de wijnuniversiteit van Bordeaux. Vervolgens gaat hij zich naast de cijfers ook nog eens met het wijnmaken bemoeien. En verdomd zeg, nog geen vijf jaar later wint dat jong in één jaar een hele rits medailles!’



Leg uit!



'Nou, in april wonnen we zilver op het Concours Feminalise in Paris, dus ik sprong een gat in de lucht. Maar een week later wonnen we een gouden medaille op de Challenge International du Vin in Bordeaux! En daarna sleepten we nog ook nog eens twee bronzen medailles binnen op het Concours d’Aquitaine in Bordeaux en op de Decanter World Wine Awards in London. Ik werd gék!'



En zo’n dik bekroonde wijn staat nu voor een habbekrats bij Appie in de bonus?



'Ja die wijn! Dat is mijn Liefdeswijn! Ik ben er trots op!



Normaal kost die wijn tien euro, maar doordat Appie ‘m afprijst is die nu binnen ieders bereik gekomen. Dat is toch te gek?'



Zeker, maar kun je voor zo’n lage prijs wel een kwaliteitswijn produceren?



'Nee. Eigenlijk kan dat ook niet. Maar ik wil de mensen graag kennis laten maken met mijn Liefdeswijn. Onze La Tulipe en Slurp wijnen zijn goed bekend, maar slechts weinigen weten van het bestaan van mijn Liefdeswijn. Daarom heeft Albert Heijn deze actie bedacht.'



Maar zo’n actie betaal je toch zelf?



'Haha, zeker. Dat is ook een vernietigende aanslag op de clubkas, maar dat kan me niet schelen. Ik vind dat iedereen onze topwijn moet kunnen proeven.'



En nu? Toekomstplannen?



'Ik ben momenteel veel in de soundstudio om de muziek te maken voor de nieuwe tv-serie Gort over de Grens die volop in de montage is.'



Ah leuk, een nieuwe serie. Waar gaat de reis naartoe?



'Ik ben een beetje verslingerd geraakt aan Spanje. En met serie 1 hadden we daar nog maar een fractie van gezien. Dus ik wilde graag een tweede Spanjeserie, en dat mocht.'



En volgend jaar? Weet je al waar je heengaat? Nieuw-Zeeland? Chili? Argentinië?



'Haha, nee. Zo ver gaan we niet. We twijfelen nog tussen Griekenland, Oostenrijk en Duitsland. Maar Nederland is ook een kanshebber!'



Link youtubekanaal: https://www.youtube.com/iljagort