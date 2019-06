Lichtspecialist LuxImprove wint tender sportveldverlichting

De Groene Club selecteert Zeeuwse lichtspecialist voor verduurzamen van sportaccommodaties.



Kruiningen, 04-06-2019 - In samenwerking met de Groene Club, een initiatief van de KNVB, KNHB en KNLTB om sportaccommodaties te verduurzamen, is de gunning van de tender omtrent led veld-/baanverlichting naar het Zeeuwse LuxImprove gegaan. De Groene Club heeft de ambitie om ervoor te zorgen dat binnen twee jaar minimaal driehonderd clubs beschikken over een duurzame accommodatie. Led sportveldverlichting is een belangrijke maatregel binnen het concept.



Voor de tender hadden vier aanbieders van led sportveldverlichting zich aangemeld. Vooraf werden strenge selectiecriteria opgesteld door onafhankelijk adviseurs Nobralux en KYBYS met als doel de beste prijs-kwaliteitcombinatie te selecteren voor negen sportverenigingen uit de pilot. Hierin kwam het Licht2 armatuur van de Nederlandse fabrikant Sport Technologies als beste uit het vergelijk voor het aanlichten van sportvelden en banen. De Sport Technologies producten worden in Nederland door LuxImprove in de markt gezet. Daarnaast werden eisen gesteld aan de uitvoerende partij, hun plan van aanpak en het referentiekader binnen de verlichtingsmarkt. Over een aantal maanden evalueert De Groene Club de gehele aanbesteding en wordt bepaald of LuxImprove naar verwachting presteert.



Voor LuxImprove is de gunning van de tender een welkome overwinning in een tijd dat steeds meer sportverenigingen zich oriënteren op het verduurzamen van hun sportaccommodatie. “Ledverlichting zorgt bij verenigingen voor flinke kostenbesparingen nu en in de toekomst. Door subsidies en financieringsmogelijkheden kunnen clubs in de meeste gevallen overstappen zonder extra jaarlijkse kosten te maken. Dat wij nu het vertrouwen krijgen is een mooie erkenning voor onze aanpak”, aldus commercieel directeur Joran de Witte. “Daarbij kunnen we sportverenigingen niet alleen helpen met de veldverlichting maar ook met de rest van de accommodatie. Dankzij onze jarenlange expertise in het verduurzamen van panden van ondernemers kunnen we sportverenigingen volledig ontzorgen op verlichtingsvlak. Dit start met een vrijblijvende maar zeer gedetailleerde lichtscan en eindigt met de uiteindelijk installatie via ons landelijke netwerk van installatiepartners of via een betrokken sponsor.’’



Subsidie regeling

Door de subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) wordt verwacht dat er in 2019 veel aanvragen zullen binnenkomen vanuit sportverenigingen. Middels deze regeling komen sportverenigingen in aanmerking voor een subsidie van maar liefst 35% op duurzame investeringen in de sportaccommodatie. Jaarlijks is een subsidiebudget beschikbaar van 87 miljoen euro. Vele clubs hebben zich inmiddels bij LuxImprove gemeld voor een lichtscan van hun accommodatie. De eerste projecten van de Groene Club-verenigingen zullen de komende maanden worden opgeleverd.