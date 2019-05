‘Toen mijn profielfoto zichtbaar werd, werd ik weggeswiped.’

‘Mijn beperking is onzichtbaar’, zegt Arnoud Heinen uit Eindhoven in de campagnespot van HandicapNL, die vanaf 8 mei te zien is op tv en online. De campagne vraagt aandacht voor de beperkingen die achter de zichtbare handicap schuilgaan. Arnoud heeft een schedelafwijking door het Treacher Collins Syndroom. Ondanks dat hij er anders uit ziet, bereikt hij alles wat hij wil. Op één ding na: het lukt niet om een vriendin te vinden. Door zijn uiterlijk wordt Arnoud afgewezen of geconfronteerd met ongemakkelijk of ongepast gedrag van anderen. Hierdoor komt zijn beperking centraal te staan, terwijl Arnoud, net als ieder ander, als persoon gezien wil worden.







Geen houding



Een op de acht Nederlanders leeft met een handicap: 2,3 miljoen mensen met een matige of ernstige lichamelijke beperking en 170.000 mensen met lichte of ernstige verstandelijke beperking. Toch vinden veel Nederlanders het lastig om zich een houding te geven ten opzichte van mensen met een handicap, zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van HandicapNL. Van de ondervraagden geeft 29% aan niet te weten hoe ze moeten omgaan met mensen met een verstandelijke beperking. Bij mensen met een lichamelijke beperking is dat 18%.







Arnoud Heinen (38), een van de gezichten uit de campagne van HandicapNL, laat zijn handicap een normaal leven niet in de weg staan. “Zoals zoveel leeftijdsgenoten ben ik druk met werk en studie. Ik werk als engineer, volg daarnaast een HBO-studie en doe vrijwilligerswerk, als steward bij PSV.



Daten doe ik net als ieder ander, in het uitgaansleven of via datingapps. Met een duidelijke profielfoto, want daar loop ik niet voor weg. Een keer gebruikte ik een site die de foto pas na een kennismaking zichtbaar maakt. En ja, toen werd ik wel eens weggeswiped zonder een excuus. Ik vind het prettiger als iemand er gewoon eerlijk vooruitkomt dat mijn uiterlijk het probleem is.”



Onbekend maakt onbemind



De meeste Nederlanders hebben geen idee hoeveel mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap ons land telt. Meer dan 80% van de bevolking onderschat het aantal mensen met een lichamelijke beperking. ““De onbekendheid reikt verder dan de getallen”, zegt Daniëlle Schutgens, directeur HandicapNL. “Veel mensen onderschatten wat het leven met een handicap inhoudt. Voorbij een ‘zichtbare’ handicap kijken is voor veel mensen lastig. Het is vaak niet alleen het eerste, maar ook het enige dat men ziet. Maar achter een handicap gaat veel meer schuil dan alleen maar praktische beperkingen. Het gaat ook om het kunnen aangaan van relaties, serieus genomen worden of niet een te zwaar beroep hoeven doen op je naasten: het soort zaken dat voor iedereen van belang is. Het zijn juist die dingen die we in de campagne ‘Mijn beperking is onzichtbaar’ voor het voetlicht brengen. Zo willen we werken aan meer begrip en uiteindelijk eerlijker kansen voor mensen met een handicap.”



Over HandicapNL en de campagne



HandicapNL ondersteunt iedereen met een handicap om sterker te staan en minder eenzaam te zijn, mantelzorgers om balans te vinden tussen draagkracht en draaglast en betrekt de samenleving in het creëren van eerlijke kansen.



De campagne ‘Mijn beperking is onzichtbaar’ laat zien dat het voor mensen met een handicap veel harder werken is om daadwerkelijk van kansen gebruik te kunnen maken en dat het bieden van eerlijke kansen een andere bewustwording van de samenleving vraagt. Hetty en anderen werden voor de campagne geportretteerd door fotografe en regisseuse Robin de Puy.



Op www.jezietmaardehelft.nl beantwoorden mensen met een handicap onder meer vragen van voorbijgangers en geven zij tips voor de sociale omgang. De campagne start op 8 mei.