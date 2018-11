NU’91 voorzittershamer wordt op 1 juli 2019 overgedragen

Na het maximum van drie termijnen draagt Monique Kempff per 1 juli 2019 de voorzittershamer van de beroepsvereniging voor de verpleging en verzorging NU’91 over.



Monique Kempff is dan 12 jaar voorzitter en directeur/bestuurder van NU’91 geweest. Daarmee is zij de langstzittende voorzitter van de vereniging tot NU toe. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de modernisering en digitalisering van de dienstverlening aan de leden van NU’91. Zij heeft zich gepositioneerd als een zichtbare gesprekspartner aan de diverse sociale en politieke tafels en in de media. En tegen de trend in, is het ledenaantal van NU’91 onder haar leiding de afgelopen jaren toegenomen.



“Na het uitlopen van 14 marathons en de Roparun, durf ik te stellen dat ik een doorzetter ben. Ik kan over grenzen gaan, maar ook mijn grens bewaken. Ik heb in bijna alle velden van de gezondheidszorg gewerkt; van primair proces tot management tafel. Voorzitter van NU’91 is mijn langste baan in dienstverband. De rest van mijn loopbaan ga ik zorgen voor ‘fit, fun en flow’ in de diverse bestuurskamers”, aldus Monique Kempff.



De NU’91 Raad van Toezicht en Ledenraad kondigen haar vertrek nu al aan om tijd te hebben en te nemen voor de werving en selectie van een nieuwe NU’91 voorzitter. De komende periode heeft Monique nog een volle agenda met NU’91-werkzaamheden, waaraan zij met de van haar bekende passie en energie uitvoering gaat geven.