Bert Bergsma commercieel manager Hoorne Vastgoed

Bij vastgoedontwikkelaar en belegger Hoorne Vastgoed is Bert Bergsma als commercieel manager bij asset management in dienst getreden. Binnen het team asset management wordt hij verantwoordelijk voor verhuur, aankoop en verkoop. Zijn loopbaan omvat bijna 20 jaar in de retail- en vastgoedwereld. Hoorne Vastgoed maakt een periode van aanhoudende groei door en realiseert dankzij de komst van Bert Bergsma een verdere verbreding van de expertise.

Vastgoedontwikkelaar en belegger Hoorne Vastgoed werkt primair voor het zusterbedrijf Vomar Voordeelmarkt. Daarbij ligt een sterk accent op retail en woningbouw. Hoorne Vastgoed realiseerde in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht tientallen projecten. Die lopen in aard en omvang sterk uiteen, maar hebben één ding met elkaar gemeen: samenwerking met gemeenten, bewoners, ondernemers en andere direct betrokkenen op basis van kwaliteit en duurzaamheid. Door Hoorne Vastgoed gerealiseerde projecten worden meestal toegevoegd aan de eigen beleggingsportefeuille.