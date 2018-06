Manifest voor groene waterstof in klimaatakkoord [RECHTENVRIJE VIDEO]

De 'Waterstof Coalitie’ vindt dat groene waterstof opgenomen moet worden in het klimaat & Energieakoord. Op het congres Nederland Waterstofland kreeg Minister Wiebes daartoe een manifest uitgereikt. Het gemonteerde videopersbericht is hier te vinden: Bekijken/Embedden: https://youtu.be/PkQc7ZeeK-I Downloaden: https://we.tl/HMaXy74GSR Het ruwe HD beeldmateriaal is eenvoudig van de volgende ftp-server te downloaden: · Gebruik de link Videodistribution.anp.nl in uw FTP-programma, of ga naar ftp://videodistribution.anp.nl in uw browser · Login: anpinopdracht · Pass: anpinopdracht * Op het aangeboden videomateriaal berust copyright van ANP Pers Support. Het videomateriaal mag gratis en rechtenvrij worden geplaatst, gemonteerd en uitgezonden voor redactionele doeleinden in de context van dit onderwerp, zonder verplichte vermelding van de bron ANP Pers Support. Video: https://www.youtube.com/watch?v=PkQc7ZeeK-I&feature=youtu.be

Aanvullende quotes die naar gelang gebruikt kunnen worden:

Ondernemer duurzame energie en Hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft, Drs Ad van Wijk, zegt: “Groene waterstof kan een goede vervanger van aardgas worden en zorgen voor groene groei en banen, zeker ook voor de mensen in Groningen.”



Hoogleraar Large Scale Sustainable Power Systems TU Delft, Mart van der Meijden: “Als industrie kiest voor groene moleculen snijdt het mes aan twee kanten. Verduurzamen van het bedrijf en additionele inkomsten genereren met flexibiliteitsdiensten aan de elektriciteitsvoorziening”



Patrick Lammers, Country Chair innogy in Nederland: “innogy ondersteunt verder onderzoek naar de rol van waterstof. Het kan als goed alternatief dienen waar elektriciteit minder efficiënt is of niet mogelijk is. De belangrijkste uitdaging is om de kosten van de productie en toepassing van waterstof omlaag te krijgen. Met het ondertekenen van dit manifest willen wij onze bijdrage leveren in het betaalbaar houden van de overgang naar een duurzame energievoorziening.”



Peter Smink, CEO Nuon: “Waterstof is een essentiële schakel in de energietransitie – een brandstof die kan fungeren als CO2-vrije, flexibele back-up voor wind en zon. Momenteel onderzoeken wij in de Eemshaven de inzet van waterstof in plaats van aardgas voor elektriciteitsproductie met gascentrales, en wij hopen met onze Magnum-centrale in Groningen te kunnen functioneren als vliegwiel voor een groeiende waterstofeconomie in de rest van Nederland.”