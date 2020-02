11.000 meisjes per dag lopen risico besneden te worden

Vandaag (6 februari) op de Internationale dag tegen Meisjesbesnijdenis, wordt stilgestaan bij de ruim 11.000 slachtoffers die er dagelijks vallen.



Het is een onderwerp waar je waarschijnlijk niet dagelijks aan denkt ‘meisjesbesnijdenis’, daarom is er een dag in het leven geroepen om wereldwijd aandacht te vragen voor deze problematiek. De VN rekende uit dat 4.1 miljoen meisjes wereldwijd in 2020 het risico lopen besneden te worden, dat zijn er ruim 11.000 per dag. Vooral in Ethiopië is het probleem groot. De helft van alle besneden meisjes in dit land wordt al voor hun vijfde genitaal verminkt. Besnijdenis heeft voor de slachtoffers erg veel schadelijke gevolgen. Lichamelijke klachten zoals chronische pijn, ontstekingen en pijn bij seks. Maar het geeft ook problemen tijdens de zwangerschap en bevalling. Bovendien houden veel meisjes trauma’s over aan de ervaring.



Meisjesclubs



Save the Children runt in Ethiopië verschillende ‘meisjesclubs’. Hier worden meisjes voorgelicht over de gevaren van besnijdenis en wordt het belang van het afmaken van je school onderstreept. Ook worden zij aangemoedigd meisjes in hun omgeving die besneden dreigen te worden te hulp te schieten.



In Ethiopië zijn 65 procent van de vrouwen tussen de 15 en 49 jaar oud besneden. Net als 16 procent van de meisjes onder de 14 jaar. Met projecten tegen meisjesbesnijdenis bereikte Save the Children 14 miljoen jonge mensen, waarvan er 4000 aan een besnijdenis konden ontkomen. Vaak durfden zij door de voorlichting en steun uit hun gemeenschap zich tegen besnijdenis uit te spreken.