Diesis is ISO 9001 en 27001 gecertificeerd

24 juni 2020 - Diesis, specialist in het optimaliseren van financiële administratieve processen, ziet de kwaliteit van haar dienstverlening bevestigd met ISO 9001 en ISO 27001 certificering. Met deze certificering laat Diesis zien dat de onderneming het kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging op orde heeft.



ISO 9001 is een proces- en systeemgeoriënteerde benadering van kwaliteitsmanagement en continue verbetering. Zo kan Diesis niet alleen een constante kwaliteit leveren maar ook garanderen dat de dienstverlening continu verbetert.



“Kwaliteitsbewustheid zit in ons DNA”, zegt Tino Wendriks, algemeen directeur en business consultant bij Diesis. “Door toenemende wet- en regelgeving en maatschappelijke verantwoordingsplicht is het belangrijk dat wij systematisch en transparant handelen. Met ISO 9001 en 27001 laten we zien dat de bedrijfsprocessen en informatiebeveiliging goed op orde zijn en dat continue verbetering ingebed is in de organisatie.”



Om te toetsen of Diesis aan de vereisten voldoet, heeft TüV Nederland recent een onafhankelijke audit uitgevoerd. Tijdens de beoordeling identificeert de auditor heel feitelijk de risico’s en pijnpunten zodat de bedrijfsrisico’s bij Diesis zoveel mogelijk worden beperkt en continuïteit van de organisatie wordt gewaarborgd.



TüV auditor Robert Bals: “De organisatie heeft met een team van enthousiaste medewerkers een duidelijke verdieping gemaakt in het kwaliteitsmanagementsysteem en aangetoond de beheersmaatregelen consistent geïmplementeerd te hebben en deze naar behoren als onderdeel van het ISMS te managen.”



Voldoen aan de eisen van een ISO 9001 en 27001 certificering is voor een bedrijf als Diesis een vereiste. Wendriks: “Onze klanten moeten het maximale vertrouwen hebben dat de informatie die wij verwerken in veilige handen is. Bovendien stelt de wetgeving steeds meer eisen aan de opslag en verwerking van informatie. Met deze certificaten bieden we zekerheid op de kwaliteit en veiligheid van onze diensten.”